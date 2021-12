La vacuna frente al COVID-19 , que ayer empezó a inocularse a la población infantil, comenzando por los niños de 11 años, no impidió que los pequeños acudieran con normalidad a su clase en los colegios por la mañana, aunque en el ambiente se respiraba nerviosismo. El tutor de la clase de 6º de Primaria del colegio Reibón, en Moaña, señala que los alumnos estaban contentos y animados de poder ir a vacunarse, pero se les notaba también nerviosos, como a cualquier niño que se tiene que poner ante una aguja. Para algunos de ellos era toda una experiencia de adulto y ansiaban poder recibir esa vacuna que les permita recuperar esa sensación de libertad en sus hogares y poder acercarse con más tranquilidad a sus mayores.

A las cinco de la tarde Alí y Gonzalo, compañeros de la misma clase en el colegio de A Rúa, compartían la entrada para vacunarse en el recinto ferial del Ifevi, en Vigo, en donde está centralizada la vacunación contra el COVID-19 para toda el área sanitaria viguesa. Se encontraron con un recinto ferial muy adornado con motivos de Navidad que hizo también sonreír a los pequeños y a los familiares que les acompañaban. Alía aseguraba al salir del recinto que se había estresado un poco al principio, pero que fue todo muy bien “y no me dolió”. Respecto a la segunda dosis, reconoce que no le tiene especial gusto “pero si me llaman iré”.

Gonzalo asegura que dolió un poco el pinchazo “pero fue insignificante” y sabe que la segunda dosis es necesaria “porque previene, protege y no es nada malo. Son muchos los beneficios por un pinchazo de unos segundos”.

Los niños de A Rúa -uno de los colegios en donde el COVID empezó a causar bastantes positivos- tuvieron que acudir también a un cribado en la ciudad olívica, convocados por el Sergas, ante el aumento de casos en el centro. Fue una mañana dedicada a las tareas del colegio y una tarde, dedicada plenamente a prevenir el COVID

La jornada de vacunación de la población infantil coincidió con una mejora de casos ayer en Moaña y en Bueu, al menos en el cómputo de los nuevos positivos en los últimos siete días, que fueron menos que en las jornadas anteriores. Moaña registró 145 nuevos positivos en 7 días, pero suponen 10 menos que el día anterior; y Bueu registró 82, tres menos. Solo Cangas aumentó con 101 positivos nuevos en los últimos 7 días, 5 más que el día anterior. Esta situación hace ser algo optimistas de cara a que va llegando ese pico en la curva de contagios de esta sexta ola, que se irá confirmando en estos días, cumpliéndose las previsiones del Sergas que la ubicaba a mitad de diciembre.

La curva se frena con menos casos a 7 días en Moaña y Bueu

Pese a la mejoría de nuevos casos en los 7 días en Moaña y en Bueu, la comarca sigue registrando un volumen muy importante de positivos. El mapa del coronavirus del Sergas contabilizaba ayer un total de 586. Moaña sigue estando en la cabeza de contagios, con 257 en el acumulado a 14 días, 7 más que la jornada anterior y es el municipio del área sanitaria de Vigo con la mayor incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, cuando hasta hace dos días la adelantaba Porriño –que tiene un gran parque industrial– y ahora es segundo con una incidencia de 1.285 por 255 casos en el acumulado a 14 días y 120 casos nuevos en los últimos 7 días. Redondela también ha subido la incidencia y está en 1.044, por 305 casos en 14 días y 207 en los últimos 7. Vigo, con 1.935 casos en 14 días, tiene una incidencia de 655 positivos por cada 100.000 habitantes. El concello con mayor incidencia en la comarca de O Morrazo sigue siendo Bueu, debido también a que es el de menor población. Según el mapa tiene 153 positivos (según la EOXI 171), aunque siguiendo la curva que ofrece el mapa, en el municipio bajaron los casos en 7 en el acumulado de 14 días, una cifra que hace pensar con optimismo, aunque su incidencia sigue siendo de 1.332 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo que respecta a Cangas tiene 176 positivos, 14 más que el día anterior; y su incidencia es de 610’. Es el único concello de O Morrazo en donde crecieron los nuevos casos en los últimos 7 días, en concreto en 5 y tiene 101.