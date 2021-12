Bateeiros acusan a Mar de “secuestrar” la mejilla y poner en riesgo a todo el sector

La crisis de la mejilla está lejos de solucionarse. El encuentro de ayer entre siete asociaciones del sector (Femex, A Illa, Opmega, Socomgal, Amegrove, FARN y Amecruz) con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, evidenció que no solo está lejos de solucionarse, sino que comienza a haber un abismo entre ambas. Mar puso encima de la mesa la posibilidad de reconocer una serie de reivindicaciones históricas del sector, pero el polémico decreto, en el que se recortan las zonas de extracción de mejilla, no lo va a tocar. Esa decisión de la Consellería ha provocado que las partes se alejen y que incluso los bateeiros acusen al gabinete de Rosa Quintana de “secuestrar la cría de mejillón y poner en riesgo la próxima campaña de un producto que siempre fue el mejor retrato de Galicia”.

Aunque todos los bateeiros acudían con cierto escepticismo a la reunión, decidieron hacerlo “confiados en que desde la administración se tomasen las medidas adecuadas para evitar problemas, pero el resultado final ha superado las peores expectativas”. Los bateeiros aseguran que se encontraron con “una inexplicable cerrazón de la Consellería do Mar, que conduce a una situación límite a quien mayor estabilidad da al sector”. Insisten en que “es incomprensible citar a los representantes del mejillón gallego a una reunión de mano tendida para luego comunicarles que, de las últimas disposiciones, no se pensaba mover un milímetro”. Y en estas condiciones, para los bateeiros, ningún tipo de acuerdo es posible. Sentido común “Solo pedimos sentido común, anular o suspender una medida arbitraria e injusta, que se nos escuche y se alcance una resolución justa, pero no lo han querido hacer así y ya solo nos queda confiar en que vuelva la cordura y que la Consellería no se acabe llevando por delante el trabajo de cientos de familias”, señalan. La primera de las movilizaciones que se anuncian será hoy en A Illa, a donde acudirán bateeiros de toda Galicia, pero habrá más en las próximas semanas, ya que el decreto que regula la extracción de la mejilla esta considerado como un duro golpe que pone en riesgo su futuro. Mientras el sector se prepara para las movilizaciones, Mar insiste en mantener la redacción del decreto, aunque se muestra proclive a analizar las alegaciones presentadas, un total de seis, y hacerlo “en la línea de diálogo que hemos ofrecido desde el primer momento y que iniciamos en 2020, a través de varias reuniones que se mantuvieron tanto con los bateeiros como con las cofradías”. A mayores, desde la Consellería se reitera el ofrecimiento de cuatro cuestiones que vienen reclamando los bateeiros desde hace años: flexibilización en el número de cuerdas colectoras y en la época para su despliegue; posibilidad de mantener la extracción de mejilla durante todo el año; instalación de hatcherys para la cría de semilla; y creación de polígonos de cuerdas colectoras. Estas propuesta son algunas reivindicaciones históricas del sector con las que Mar trata de apaciguar unos ánimos que se vienen caldeando desde hace tiempo en los muelles ya que no recogen ninguna modificación de los mapas y lugares donde pueden extraer la mejilla, el principal objetivo que perseguían las asociaciones con esta reunión. Las zonas vedadas, explican desde el sector mejillonero, suponen el 60% de las de recogida de mejilla, y en algunas rías, llegan hasta el 80%, por eso consideran que “la medida va a provocar una caída en la producción del mejillón gallego, deslocalizándose las empresas y la producción hacia otros países como Portugal o Marruecos”. Insisten en que “resulta imprescindible garantizar la explotación de este recurso por parte de los mejilloneros para evitar esta situación”. Toda esta problemática se trasladó a la titular de Mar, Rosa Quintana, en reiteradas ocasiones en los últimos dos años, pero la respuesta nunca llegó. Es más, “lo único que hizo la administración fue tapar los problemas de gestión que afectan a las cofradías a costa de los mejilloneros, delimitando las zonas de extracción de la semilla y perjudicando así a un sector que siempre fue ejemplar, además de poner en peligro las próximas campañas de mejillón en Galicia”. Concentración previa al pleno de A Illa El pleno de A Illa se celebrará a partir de las 18.00 horas, pero el sector mejillonero va a movilizarse mucho antes. Sobre las 16.00 horas está previsto que los miembros de las cuatro agrupaciones de mejilloneros que existen en A Illa se concentren en el estacionamiento de O Bao y realicen una marcha hasta la casa consistorial. En esa zona aguardarán la llegada de un nutrido grupo de bateeiros de otros municipios de Galicia, muchos de los cuales cruzarán caminando el puente para dirigirse al Consistorio. La moción que se va a analizar en el pleno tiene dos puntos muy claros. En el primero de ellos se pide la retirada, por parte de la Consellería do Mar, de la normativa recientemente aprobada, específicamente, el artículo 13.2 del Decreto por el que se regula el Réxime de Conservación e Explotación de los recursos marisqueros y de las algas, al considerarlo “letal” para el sector mejillonero. Ese decreto es el que ha reducido las zonas destinadas a la extracción de mejilla que acaba nutriendo las bateas gallegas. En el segundo de los puntos, se solicita que, una vez se haya ejecutado lo anterior, la Consellería convoque a los interlocutores válidos del sector mejillonero para analizar la situación creada a causa de los cambios realizados en la normativa de extracción de la mejilla e intentar crear un punto de encuentro respetuoso y sostenible para “garantizar con justicia y equidad la visibilidad y sostenibilidad de los sectores afectados”.