Solidaridad que desborda para que no falten juguetes

Ayer concluyó en el parque de bomberos de O Morrazo la recogida de juguetes para repartir entre las familias con menos recursos de Galicia, así como para enviar a La Palma y a Siria. Este año la colaboración ha superado con creces todas las expectativas. Una ola solidaria digna de agradecimiento.

Los Bombeiros do Morrazo se han visto absolutamente desbordados... pero por una buena causa. La campaña solidaria “Cada neno un xoguete” ha resultado un completo éxito y los vecinos de la comarca y alrededores depositaron hasta un millar de juguetes en la sede del parque de bomberos, situada en el polígono industrial de Castiñeiras, en Bueu. “Es con mucha diferencia el año con más colaboración y queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas y familias que han querido ayudar con sus donaciones”, manifiestan desde la Asociación Deportiva-Cultural Bombeiros do Morrazo.

Los juguetes, tanto nuevos como usados, se repartirán en los próximos días entre familias de la isla de La Palma, afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja; Siria; y para familias gallegas con pocos recursos. El reparto se articulará a través de la Asociación Stop y de los servicios sociales de la Xunta de Galicia.

La campaña de recogida comenzó justo antes del puente de diciembre y concluyó ayer. Hoy mismo está previsto trasladar todos los juguetes a la nave de la que dispone la Asociación Stop en Alcabre (Vigo), donde serán desinfectados para garantizar la higiene contra el COVID-19 y posteriormente empaquetados. “Hubo que cerrar un poco antes la campaña de recogida precisamente para que a los voluntarios les de tiempo a realizar todo este trabajo y que se pueda realizar el reparto la semana próxima”, explican desde la Asociación Bombeiros Morrazo.

El traslado de los juguetes hasta Vigo será posible gracias a la colaboración desinteresada de una empresa de alquiler de vehículos Low Cost, la parroquia canguesa de Coiro, que cederá gratuitamente sus vehículos para este transporte. “La colaboración ha sido tanta que no nos van a coger en un solo furgón”, aseguran desde el parque de bomberos de O Morrazo. La colaboración en esta campaña no es nueva, pero el año pasado no se pudo realizar debido a los condicionantes y a las restricciones por el coronavirus.