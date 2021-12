La Federación de Cofradías asegura que lo más “xusto” es la reserva de zonas donde solo se cría percebe

La próxima reunión convocada por la Consellería de Mar con los mejilloneros para apaciguar los “tambores de guerra” por la extracción de la mejilla, prevista para mañana miércoles y en víspera de la primera manifestación de los bateeiros el jueves en A Illa, ha hecho mover ficha a las cofradías. Las federaciones provinciales mantuvieron una reunión con la Federación Galega de Confrarías en la que consideran que el mapa de extracción elaborado por Mar, que reserva zonas de explotación del percebe, es la decisión “máis xusta, valente e necesaria tomada por un conselleiro en Galicia”. Aseguran que el sector percebeiro nunca buscó el enfrentamiento ante los reiterados ataques en sus zonas de producción y que las cofradías quieren que los bateeiros sigan recogiendo mejilla a pesar de esos ataques que sufren por parte de algún grupo de bateeiros, pero defienden la preservación de las zonas en donde solo se cría percebe “porque se trata de protexer áreas sensibles once o percebe é explotado por máis e 1.000 profesionais en Galicia”.

Recuerdan que la mejilla aparece en todo el litoral, pero el percebe no, por lo que la reserva de zonas es una demanda “máis que xiusta e necesaria”.

Señalan que la decisión de la Xunta garantiza el equilibrio en la explotación de las zonas de trabajo compartidas por dos sectores y que puede llevar a enfrentamientos entre vecinos, familiares y compañeros.

No entienden que se intente sacar rendimiento político con este asunto, ya que la falta de información puede provocar “populismos que amosan ignorancia e incompetencia” y reprochan que haya políticos que se posicionen a favor de un sector determinado en detrimento de otro.

Insta a que haya respeto entre los compañeros y recuerdan que la ruptura del diálogo no fue propiciada por los percebeiros, que hasta en dos ocasiones sufrieron el desplante de las asociaciones de bateeiros, con lo que desmuestran la diferencia de talante entre las distintas entidades. recuerdan también que en las cofradías conviven los dos sectores hasta ahora en armonia: “Esto non é unha cuestión política, é unha necesidade de regulación dunha actividade, a da extracción de mexilla, que desde o ano 2000 ten establecida unha normativa que non é garantía de protección dos recursos nin do medio no que actúa”.

Una manifestación con previsión de 10.000 personas

Los mejilloneros no acepten el nuevo mapa de extracción de mejilla presentado por Mar y exigen su derecho histórico a seguir extrayendo cría de las mismas rocas donde crece el percebe, sin verse sometidos a zonas de exclusión o sin estar obligados a comprársela a los percebeiros.

De ahí que para exigir una rectificación de la Xunta y seguir accediendo como siempre a esa semilla que necesitan para encordar sus viveros flotantes, ecidieran convocar una concentración en A Illa –este jueves a las 16.00 horas–, en la que esperan más de 10.000 personas.

En esa convocatoria los mejilloneros aducen que la Consellería y las cofradías quieren hacerles pagar a ellos una “mal gestión” de la pesca y el marisqueo, llegando a decir que los resultados de algunos pósitos están siendo desastrosos.

Es para hacer frente a tales argumentos que las cofradías manifiestan todo lo contrario y sacan a relucir informes de la Universidad de Santiago y Ocupesca. Salen al paso de las acusaciones vertidas por los bateeiros para decir que la pesca y el marisqueo representan para Galicia un motor económico mucho más importante.

Explican, por ejemplo, que “de cada euro de producción el mejillón revierte en la comunidad local, a través de salarios y beneficios sobre los sectores en los que compra, un total de 45 céntimos, mientras que la pesca revierte 79, un 75% más”.

Pero no solo eso, sino que sostienen que las bateas generan en Galicia 4.039 empleos y una facturación media anual de 130,2 millones de euros, lo que equivale en ingresos por empleo generado a 32.237 euros por persona.

Sin embargo, añaden las cofradías, la pesca de litoral y bajura genera 8.942 empleos directos y 302 millones de euros anuales de media, correspondiendo a la pesca de bajura y el marisqueo a flote 6.319 de esos empleos y 132 millones anuales de media. Y en este caso los ingresos por empleo generado son de 34.285 euros por persona. Sacan a relucir informes de la Universidad de Santiago y Ocupesca. De ellos se desprenden las conclusiones económicas antes aludidas, señalando los pósitos que “la producción de mejillón demanda del conjunto de la economía más recursos que el sector pesquero y genera en salarios 0,19 euros por cada euro de producción, frente a los 0,37 de la pesca, que ejerce así una mayor influencia en la economía local, siendo también mayor su valor estratégico”.

Al referirse a ese “efecto arrastre” sobre los salarios, las cofradías espetan que “de los cien millones de euros facturados en 2020 por el sector mitilicultor, solo 19 fueron destinados a salarios”.