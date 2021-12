Un Belén en Aldán sin fardos.

Todo Belén es un llamamiento a la paz. Pues a ello vamos en Aldán, en donde en el muelle, un grupo de vecinos han instalado un nacimiento con material reciclado simulando una antigua batea. Pero ayer hubo una confusión y se aludió a que incluía fardos que aludían a la noticia del narcosubmarino. Nada más lejos, eso fue el año pasado, no éste.

Del "por qué no te callas" a "la conselleira soy yo"

Lleva años viniendo por O Morrazo. Primero como segunda de Agustín Hernández y poco después como lo que es ahora, conselleira de Infraestructuras de la Xunta de Galicia. A Ethel Vázquez se la había visto poco su pérfil político. Acostumbraba mostrar siempre el técnico, que era el que le permitía entenderse con unos y otros sin salir mal parada.Además es el que domina. Su rostro político salía pocas veces a relucir. Pero ayer lo mostró en la rotonda de O Gordo. No se amilanó ante la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, que acudió al acto de presentación del Plan de Seguridad Vial cual pivot que lucha debajo del aro por un rebote en ataque. Ahí Ethel Vázquez emuló al Rey Emérito. No dijo “¿por qué no te callas?” pero sí recordó a Leticia Santos que la conselleira era ella. Lo hizo mirando al tendido. Un pase a lo Laudrup, que se diría ahora.

El futuro político de los ex alcaldes

Hubo preguntas este fin de semana pasado sobre el futuro de los ex alcaldes de Cangas y de Moaña, José Enrique Sotelo y José Fervenza. Estos sí que son gallegos en la escalera. No se sabe nunca si se van o se quedan, A Sotelo se le ve con ganas. A Fervenza....