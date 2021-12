La alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, asegura respecto al caso de la ambulancia que trasladó a cinco personas juntas desde Vigo a Moaña y Cangas, entre ellas a una mujer de 72 años, operada de médula que había recibido el alta hospitalaria, que es “increíble” que una persona que tiene que ser trasladada por prescripción médica, tumbada en ambulancia, que no se respete y que se la trate como un transporte normal de rehabilitación. Para Leticia Santos esto denota lo que denuncian desde hace meses los técnicos de ambulancias de que no se está prestando el servicio como se debiera y que es la “vorágine” fruto del deterioro de la Atención Primaria en la sanidad pública, de la atención hospitalaria y de las emergencias en este país. En este sentido le pide a la Xunta que deje de escatimar recursos en la sanidad y que dote de los servicios que se necesitan para tener una atención digna.

Precisamente hoy Moaña celebra una manifestación para reclamar una atención digna en la sanidad y recuperar las urgencias en el centro de salud, que siguen en Cangas desde la pandemia del COVID. La manifestación sale a las11:00 desde la plaza de abastos para recorrer el tramo hasta la Casa do Mar, en donde se realizará una concentración. La protesta está organizada por la Mesa Local da Sanidade del Concello de Moaña que decidió celebrar concentraciones todos los domingos ante la Casa do Mar mientras no se consigan los objetivos.

Casos COVID

La protesta se celebra en un momento de alto nivel de contagios de COVID, por eso que se pide que se extremen las medidas de seguridad con uso de mascarilla y distancia social. Moaña registraba ayer un incremento de 13 casos y se sitúa con 213 y una incidencia por cada 100.000 habitantes, de 1.098. En los últimos siete días sigue subiendo la curva de contagios con 147 y 7 más que lo marcado el día anterior. Bueu también sigue con una incidencia por encima de los mil por cada 100.000 habitantes, en concreto 1.207, por 145 casos (igual que Cangas), 9 más según el mapa de coronavirus del Sergas y 5 más según los datos de la EOXI de la gerencia del área sanitaria. En los últimos 7 días se dieron 81 casos nuevos, dos más que en el registro del día anterior.

Por lo que respecta a Cangas, repite con 145 en el acumulado a 14 días- aunque sigue subiendo a 7 días, con 94 nuevos, siete más que los datos del día anterior. La comarca supera ya la cifra de los 500 positivos, en concreto 503, 22 más que el día anterior.