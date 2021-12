El PSOE recuerda que es la alcaldesa la que debe consensuar el Plan Concellos

El grupo municipal socialista de Cangas sale al paso de las críticas vertida contra su portavoz por señalar que la alcaldesa Victoria Portas tendrá muy difícil el voto del PSOE, “como si se pierde el Plan Concellos”. “A todos los que ahora ponen el grito en el cielo ante la incerteza de que se pueda perder el Plan Concellos, por un importe de 1.126.966,24 euros, desde el grupo municipal socialista se les quiere hacer ver que si se pierde ese dinero será porque la alcaldesa de Cangas y su socio de gobierno no son quién de alcanzar un consenso necesario, ya que el Concello tiene 21 ediles, de los que 4 pertenecen al PSOE”.

Los socialistas quieren recordar que cuando se perdió la subvención del Plan Reacpon, que suponía una inversión para Cangas por un valor de más de un millón de euros, nadie preguntó nada. Afirman que se dejó marchar el mayor plan extraordinario de obras en la provincia de Pontevedra en la historia de la democracia. El PSOE se pregunta sí la regidora local, Victoria Portas “vai seguir na pola o vaise baixar e vai ver polo benestar dos veciños”.

En otro orden de cosas, el grupo municipal socialista manifestaba su total contrariedad por no haber sido invitado al acto institucional de homenaje a Teresa Portela que tuvo lugar el viernes en el consistorio. Su portavoz, Eugenio González, asegura que la alcaldesa no invitó a los demás miembros de la corporación a este acto. Eugenio González pregunta si acaso ese fue un acto de Alternativa Canguesa de Esquerda (ACE) no un homenaje oficial del Concello de Cangas a la palista de Aldán y subcampeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio. El portavoz socialista califica de intolerable el comportamiento de la regidora y del concejal Mariano Abalo.