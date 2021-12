Una marcha de dos centenares de personas contra los eólicos en O Morrazo

Bueu puso el colofón a una jornada reivindicativa para mostrar el rechazo a la instalación de parques eólicos en los montes de O Morrazo. Lo hizo con la celebración de una mesa redonda en el Aturuxo en la que tomaron parte el presidente de Adega, Roi Cuba, y Zeltia Gallego, de la Asociación Drosera, que estuvieron acompañados por representantes de la Mancomunidade de Comunidades de Montes do Morrazo así como de la Plataforma Eólicos no Morrazo Non. La charla estuvo precedida por un magosto que sirvió para ir calentando los cuerpos y para comentar unas acciones de protesta que ya habían comenzado por la mañana con una andaina con final en el alto da Pastoriza, en el concello vecino de Marín.

La marcha contó con la presencia de representantes políticos de la comarca –como la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos– así como diferentes colectivos como los buenenses Anduxía y la Asociación Micolóxica Liboreiro, además de otros como Adega, la Mancomunidade de Montes do Morrazo, Amigos do Morrazo Verde o el colectivo feminista Zeivas. En total, según los datos aportados por los participantes, se dieron cita unas 200 personas. El objetivo era visibilizar de modo claro el rechazo al Área de Desenvolvemento Eólico contemplada en los planes de la Xunta de Galicia, y que afecta a los montes de Moaña y Bueu, además de a los de Marín. Uno de los proyectos estaría auspiciado por ACS y afectaría a terrenos de monte en Cela, Ermelo y Ardán (Marín), con 11 aerogeneradores previstos. Los otros dos correrían a cargo de Aratel Energías Renovables SL y tendrían lugar en los montes comunales de Moaña y de la parroquia de Domaio. En estos últimos la empresa ha mostrado su interés por un total de 282 hectáreas de monte comunal en los proyectos denominados Pie Monte San Lourenzo y Pie Monte Xaxán. Según la plataforma Eólicos no Morrazo Non si los planes van adelante “contaríamos con una línea de macromolinos desde el alto del monte de A Paralaia hasta la Cruz da Maceira, siguiendo la carretera Marín-Moaña, así como desde Cruz da Maceira hasta Miñán, en Santomé”. Moción del BNG de Bueu contra el plan de la Xunta El grupo municipal del BNG de Bueu presentará una moción en el próximo pleno en la que rechaza la instalación de parques eólicos en O Morrazo, a la vez que respalda a la plataforma Eólicos no Morrazo Non. Además, reclama a la Xunta un nuevo marco para el sector eólico y dar rango de ley al impulso de planes de desarrollo industrial para que los parques eólicos se vinculen a proyectos que generen riqueza. También pide impulsar medidas para garantizar el retorno económico de generar energía y se compromete a llevar a cabo acciones formativas.