Bomberos de Málaga con base en Vilatuxe

Los bomberos de Málaga tienen una base en Vilatuxe. Eso sí, a escala reducida. Su autor es Patxi Mariño, sargento jefe de parque de O Morrazo, en el Consorcio de Bombeiros de Pontevedra. Todo el desarrollo se está haciendo en la parroquia lalinense, de donde es natural su mujer y en la que disponen de una vivienda familiar.

Juan Jesús Mariño Mariño, nacido hace 45 años en Vilagarcía, es secretario de la delegación gallega de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), en la que ejerce como formador en Gestión Operativa y Mando. Esta metodología de mando es de origen francés y está adaptada a la estructura de bomberos de España. Se ha formado como instructor en Marsella, en la Escuela de Oficiales de Bomberos de Francia (ENSOSP). Como instructor ha desarrollado una herramienta metodológica basada en maquetas a escala, que hace una formación inmersiva, de modo que los alumnos se meten en el papel como si de la realidad se tratase.

Entre los años 2019 y 2020 desarrolló, para su propia formación, una maqueta de 15 metros cuadrados que consta de varios módulos: ciudad, zona rural y puerto, autopista, red ferroviaria, aeropuerto, río, montaña, polígonos industriales, etc. “Con esta maqueta, la formación gana un plus de calidad, ya que, aunque parezca un juego, se trata de ejercicios simulados donde entrenar las capacidades de mando y control de los jefes de bomberos”, explica Patxi Mariño. “De este modo, los servicios de bomberos pueden entrenar no solo el desarollo de las capacidades de mando y control, sino también entrenar el empleo de comunicaciones, las relaciones entre distintos servicios involucrados en un siniestro (policía, guardia civil, protección civil, bomberos...), así como la implantación de procedimientos operativos”, añade este veterano profesional de las emergencias.

Es ahí en donde se enmarca el proyecto que le encargaron desde el consorcio de bomberos de la provincia andaluza. A principios del presente año 2021, esta entidad, dependiente de la Diputación de Málaga, decidió implantar maquetas para su formación del cuadro de mandos, desde cabos a oficiales. Para ello le contrató la maqueta que ahora ultima en su casa de Vilatuxe.

El proyecto consta de ocho módulos: Dos módulos rurales, para simular, principalmente, incendios en interfaz urbano forestal, además de cualquier otra emergencia; dos módulos autovía, con túnel, para recrear accidentes de tráfico y cualquier otra contingencia; dos módulos de industria semiurbana, para practicar la actuación en incendios industriales con afectación a la población, entre otras incidencias; y dos módulos de zona urbana y patrimonio, donde simular emergencias en ciudad y en edificios históricos. Está formada por miles de piezas de distintos materiales.

La maqueta de Málaga, valorada en 14.000 euros (más IVA), es el primer encargo que recibe Patxi, que confía en rematarla este mes de diciembre. Dadas sus dimensiones, la idea es transportarla en una furgoneta alquilada a finales de enero a la ciudad de la Costa del Sol, donde se hará una presentación oficial. La iniciativa gusta y, de hecho, ya le han pedido presupuesto dos entidades más a la espera de que las acepten. A partir de las maquetas, Mariño también elabora infografías temáticas que luego publica en su cuenta de Twitter (@marinoPatxi).