Artículos de segunda mano a precios rebajados y solidaridad a raudales para financiar la actividad de Cáritas. Eso es lo que ofrece el mercadillo situado en Pazos Fontenla 23, que estará todo el día de hoy y se amplía a mañana por la mañana.

Costas no indulta la terraza del Maruxía ni en plena ola COVID

Hay esperanzas de que la mítica terraza del Maruxía, en el barrio de O Con, en Moaña, aguante la piqueta de Costas, que obliga a retirarla. En este caso sí que sería necesario un indulto para esta terraza, sobre todo ahora en esta sexta ola del COVID, en el que nos aconsejan que mejor la hostelería al aire libre. ¿Pero qué hacemos si nos quitan esa posiiblidad de hacerlo en el Maruxía? Sin esa terraza no habrá lugar salvo que las mesas y sillsa llenen la calzada por la que además se accede a una de la casa de un gran polítio gallego.

¡La playa de Castiñeiras queda en O Hío, no en Aldán, ya vale!

¡Qué la playa de Castiñeiras no está en Aldán, que está en O Hío! Ayer era un clamor entre los hombres y mujjeres patrios que llevan a gala lo de los localismos. Y a este escribidor le parece que el error geográfico fue de bulto, a pesar de que así figura en la guia Viajar. Pero que ya que el agravio es tanto promete ponerse delante de Don Severo para que lo azoten con diez latigazos, diez padrenuestos y un Ave María, y que si con eso no es suficiente peregrinará a la Playa de Castiñeiras en verano, que no todo va a ser látigo, también habrá que divertirse.