Mar reúne el miércoles a los bateeiros en la víspera de la primera movilización por la mejilla en A Illa

La “guerra de la mejilla” entre mejilloneros de Arousa y percebeiros vuelve a los despachos de la Xunta. La Consellería de Mar ha citado para el miércoles a los representantes de las organizaciones mejilloneras con la finalidad de avanzar en el diseño responsable de la fórmula más adecuada para el desarrollo de la actividad. El nuevo mapa de la Xunta que delimita las zonas de extracción de la cría de mejillón para garantizar su explotación sostenible junto a la del percebe para que los bateeiros se puedan abastecerse de semilla para llenar sus cuerdas y los percebeiros puedan mantener intactas las zonas de su mejor producción , que vedan y cuidan, levantó ampollas en el sector bateeiro de Arousa.

De hecho ya hay fecha para la primera movilización del sector mejillonero por esta razón. Tendrá lugar el jueves que viene en A Illa de Arousa, coincidiendo con la celebración de un pleno en el que se aprobará la moción que, abanderada por el alcalde socialista de la localidad, Carlos Iglesias, se demanda un apoyo absoluto de la Xunta al sector mejillonero.

Los participantes se reunirán en el puente de entrada al municipio isleño para avanzar caminando hasta la casa consistorial, donde se desarrollará el pleno de la Corporación.

Es, como queda dicho, la primera gran acción de protesta consensuada por el sector en este arranque de campaña de extracción de la mejilla. Anuncian en el sector que lo que se vivirá el jueves será “una concentración pacífica” mediante la que “exigir a la Consellería do Mar que rectifique y proteja a los bateeiros eliminando las zonas de exclusión que ha establecido”.

Dicho de otro modo, que se pretende que la Xunta de marcha atrás y devuelva a los acuicultores la posibilidad de trabajar sobre las piedras de la costa atlántica que decidió reservar, tanto si fue para preservar el ecosistema como para proteger a los percebeiros y/o cofradías que se oponen a la histórica labor de recolección de los bateeiros.

Esos “derechos históricos” son el principal argumento al que se aferran los productores, advirtiendo de que impedirles acceder a las zonas de cría supone “una vulneración” de los mismos.

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, compareció ayer en el Parlamento a preguntas del diputado socialista arousano, Julio Torrado, sobre esta problemática, y recordó que la orden que establece las delimitaciones en las zonas de extracción está en fase de exposición pública y animó al sector a presentar alegaciones con el objetivo de estudiar posibles cambios en una media que afecta al 17% del territorio con presencia de mejilla, dejando libre el 83% restante. Destacó la conselleira que gobiernan para todo el complejo marítimo pesquero y que no va a hacer política partidista con la pesca argumentando una cosa y la contraria dependiendo de la zona. Añadió que la Xunta siempre apostó por la mitilicultura con medidas como la apuesta a cero de las concesiones de las bateas, la ampliación de los períodos concesionales a 50 años y la concesión a los bateeiros de más del 75% de las ayudas destinadas a la acuicultura. Quintana se mostró molesta con el PSOE y dijo que no tolera “que me diga que tengo una ‘vendetta’ contra el sector”

La nueva delimitación de la extracción de mejilla protege en Cangas, en donde el año pasado hubo graves enfrentamientos entre bateeiros y percebeiros, la zona de extracción de percebe de la costa da Vela.. El sector está expectante y dispuesto a defender su banco de percebe de la Costa da Vela como hizo el año pasado.