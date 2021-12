“Grazas ao Camiño Real as familias gozan de Tirán”

Ana María Germade (Tirán, 1952) foi elixida en novembro como nova presidenta da Asociación de Veciños de Tirán. Xubilada, encabeza unha directiva que foi moi renovada tras saír elixida a única lista que se presentou, e que xa era a proposta no momento da convocatoria electoral.

–A directiva incorporou a moita xente nova. A que se debe tanta implicación no movemento veciñal en Tirán?

–A xente anímase a colaborar porque a AVV está a funcionar ben. Temos unha programación estable de actividades no centro sociocultural que buscan tanto o benestar físico das veciñas como xerar espazos culturais nos que xuntarnos.

Tamén foi un éxito a aposta e involucración da asociación en proxectos singulares como o Camiño Real ou o parque forestal do Monte dos Remedios. As veciñas e veciños de Tirán síntense moi identificadas coa súa parroquia e o modo de facer dos últimos anos; os proxectos naceron dos propios veciños, e iso claro que anima a unirse a esta boa dinámica, as veciñas ven que é posible ser parte dos cambios.

–Cales son as demandas ou necesidades máis urxentes que ten a parroquia?

–Neste punto aínda non quero pronunciarme, xa que será algo que debateremos e valoraremos nunha reunión coa nova directiva, preparando así tamén a nosa liña de traballo a defender no próximo consello veciñal. Algunhas necesidades moi evidentes son completar o tendido da fibra óptica e a limpeza do Camiño Real.

––Que lle levou a dar un paso á fronte e asumir a presidencia?

–Todo o equipo da anterior directiva valoramos, en grupo, a necesidade de que alguén asumise esta responsabilidade; alguén entre os máis veteranos tiña que dar ese paso e ao final fun eu. Animoume o bo ambiente que se respira no novo equipo, hai un sano equilibrio entre veteranía e novas mans que se unen con enerxía e grande capacidade. Estou moi contenta.

–A mellora da mobilidade foi un sinal de identidade da Asociación de Veciños de Tirán nos últimos años. Como afrontan a vindeira reforma do TCA na estrada xeral? Pensan que a Xunta tivo en conta as aportacións do colectivo?

–Tanto a anterior directiva como esta comparten que un dos temas fundamentais en Tirán é a mellora da seguridade na PO-551. A anterior directiva presentou unha alegación á Xunta defendendo que se lle prestase unha especial atención ás persoas, sobre todo nos cruces e nos pasos peonís. Despois de máis de dous anos agardando, recibimos unha resposta moi pouco clara. En todo ese tempo o Camiño Real xa se materializou e agora esperamos que a obra da Xunta tamén o incorpore.

–Que valoración fan, agora que pasou un tempo, do funcionamento do Camiño Real tras a reforma?

–Estamos moi contentas cos cambios, agora o Camiño é un lugar máis amable. Máis veciñas atópamonos e saúdamonos, tamén xente de Moaña e Cangas o emprega para pasear e os fins de semana hai moitas familias que gozan de Tirán a pé e en bici. En termos xerais é unha obra moi ben valorada. Pero somos conscientes de que quedan cousas por facer. Algunhas desas cousas dependen da acción urbanística do Concello en algún retranqueo e algunha fronte de parcela.

En Tirán xa gañamos unha rúa peonil, pero botamos en falta un maior respecto das normas, xa que non é raro cruzarse con algún incívico a excesiva velocidade; non só coches senón tamén bicicletas e patinetes. Son poucos pero suficientes para que ás veces percibamos que non é de todo seguro sobre todo para os máis novos. O Camiño está moi vivo e de seguro que seguirá evoluíndo e cambiando.