La familia a la que se le niega el permiso para suministrarse de gasóleo en A Choupana acude al Defensor de O Pobo

La familia de A Choupana a la que los vecinos impiden el paso de camiones con combustible para abastecerse de gasóleo para su vivienda afirma que los vecinos que se oponen son del mismo partido político que del concejal de Facenda primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo (ACE) y se amparan en la señal que impide pasar a vehículos de más de 3,5 Toneladas. La familia afirma que, a pesar de que hay en la vía también una señal de peligro por estrechamiento de calzada, se permite que estos vecinos aparquen sus coches, obstruyendo de esta manera la circulación, además de impedir así que un camión entre, ya que de otra forma podría acceder si apartan sus vehículos. Aseguran los afectados que sí se permite el paso de un camión de 8 Toneladas para suministrar gasóleo a otra vecina, sin embargo está prohibido para los de 3,5 en ambas direcciones. Así, entienden los afectados que si ocurriese un incendio tampoco podría entrar el coche. Añade la familia que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) hace dos semanas que les comunicó que estaba esperando un informe técnico, sin embargo todavía no hubo una respuesta.

La familia puso en conocimiento de la Defensora do Pobo esta situación tan surrealista que se vive en A Choupana, digna del mejor guió de Azcona para una película de Berlanga. Recuerdan que el procedimiento habitual en estos casos donde se restringe el acceso a vehículos de determinado tonelaje, cuando se trata de un servicio como es el suministro de combustible a una vivienda, el afectado comunica al Concello su solicitud y después la Policía Local establece fecha y hora para que entre el camino, no sin antes hacerse con la matrícula del mismo. Manifiesta esta familia que, de hecho, siguieron este procedimiento en otras ocasiones y que no hubo ningún tipo de problemas, por lo que no entiende que ahora aparezcan de esta manera tan absurda.