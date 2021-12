Avante! reprocha que Portas pida propuestas al Plan Concellos sin presentar las suyas

El Plan Concellos ha vuelto a abrir las heridas de los grupos de la oposición con el gobierno de Cangas. Si el miércoles lo hacía el PSOE, hoy lo hace el grupo de “Avante!, cuya portavoz es Ánxela Vizoso. Aseguran que esta semana recibieron un correo de la alcaldesa, Victoria Portas, en el que insta a los grupos de la oposición y colectivos a enviarle propuestas para incorporar a dicho Plan y en los Presupuestos municipales antes del 15 de diciembre. Para Avante! “esta acción resume bastante ben a forma de actuar das dúas persoas que controlan o goberno de Cangas: entenden a colaboración e o traballo conxunto como unha concesión, e non como a obriga de calqueira representante público, máis aínda estando en minoría.”

Aclara Avante! que si no fluye la información, no pueden solicitar propuestas. Recuerda que en junio de 2020 se aprobó el presupuesto COVID con la condición de que comenzarían a trabajar en el siguiente en septiembre de ese año. Pero año y medio después “seguimos reclamando saber en que se gastaron os cartos do orzamento COVID e do prorrogado do 2021”. Añaden que falta información sobre la gestión y seguimiento de los grandes proyectos pendientes, de los que desconocen el estado “polo que é difícil concretar propostas se non hai avances na xestión de proxectos cruciais para a vila”.

Recuerda el partido que lidera Ánxela Vizoso que el gobierno sigue sin mostrar los avances del Plan de Mobilidade (PMUS), “a pesar dos seus compromisos co BNG para a aprobación do anterior Plan Concellos”; como tampoco las acciones concretas para un plan de tráfico para el verano, no hay avances en el borrador del PXOM ni en la continuidad de las inversiones para completar el abastecimiento y en saneamiento en las parroquias, así como tampoco conocen el estado de la Relación de Postos de Traballo (RPT) para regular los puestos en el Concello.

Reprocha Avante! que les pidan sus propuestas cuando no saben cuáles son las del gobierno: “Ata semella que pretenden que lles fagamos o seu traballo. Preguntámonos cales son as liñas estratéxicas deste goberno”.

Recuerdan también que tanto ellos como otros grupos llevan haciendo propuestas concretas todo el año, aprobadas con acuerdos plenarios, incluso con mayoría, por lo que el gobierno no tiene más que revisar lo plenos para encontrar las propuestas. En este sentido reprocha que el gobierno se caracteriza por incumplir todos los acuerdos y que esto lo van a plantear en el próximo pleno con una moción con los acuerdos de los que no conocen sus avances. Insta a la alcaldesa y a todo el gobierno local a que cumplan los acuerdos.