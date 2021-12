Exposición de pintura “Soños”.

La autora de esta muestra pictórica es Marisa Baliña, que presentó su obra en la Casa de A Bola, donde tiene su sede Adicam, con la que colabora. Se trata de una exposición de lámiinas de acrílicos que estará abierta hasta el 7 de enero.

El Marqués con la lotería del Cruceiro

Pues resulta que el entrenador que logró un Europeo y un Mundial con la selección española, estuvo de ruta estos días por O Morrazo. Se le pudo ver el lunes con unos amigos disfrutando de una buena comida en un conocido restaurante de O Hío. Pero no han sido solo los paisajes y la gastronomía lo que el nombrado en 2011 marqués se ha llevado de las tierras de O Morrazo. Me cuentan que el técnico no pudo resistirse a llevarse algo de lotería, y una muy especial. Al enterarse de que era del equipo de fútbol de la zona echó mano de la cartera y se llevó una buena cantidad de billetes. Habrá que estar atentos a los números 80511 y 45542, por si Del Bosque los han bendecido. El marqués también estuvo degustando productos de la ría de Vigo en el restaurante Doade, donde lo vieron y se sacaron fotos con él. Sigue siendo un hombre afable y que no pierde la paciencia, a pesar del mal tiempo que se presentó en este acueducto de la Constitución y la Inmaculada.

Incertidumbre en PC

Malestar entre los profesionales de emergencias porque ayer volvió a ocurrir. De nuevo el Grupo Municipal de Emergencias quedó relegado en una alerta: la del naufragio.