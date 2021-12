Los montes moañeses vuelven a atraer el interés de una eléctrica que aspira a dos parques eólicos

La empresa Aratel Energías Renovables, vinculada al grupo corporativo Arrate, presentó en el Concello de Moaña una solicitud para levantar dos parques eólicos en los montes del municipio. En concreto se interesó por las posibilidades de llevar a cabo la “promoción, desarrollo y construcción” de los parques denominados “Pie Monte Xaxán” y “Pie Monte San Lourenzo”, en las parroquias de Domaio y Moaña. La alcaldesa, Leticia Santos, lo desveló este sábado en la charla de la Plataforma Eólicos no Morrazo Non, que se desarrolló para alertar del proyecto de ACS en los montes de Bueu y Marín, pero que también podría tocar parcelas en Moaña.

Hay que recordar que hace unos años la compañía italiana Enel Green Power ya trató de levantar un parque eólico en los montes de Domaio, en la zona de Pedras Negras. Finalmente renunció al proyecto que estaba redactado y que tocaría también a Marín y a Vilaboa. Mientras tanto, toda la corporación de Moaña se posicionó hasta en dos ocasiones en contra de la instalación de aerogeneradores en el municipio, lo que sin duda dificultará cualquier aspiración de levantar una instalación de este tipo en el municipio.

Para la plataforma que organizó la charla, las peticiones de información en el Concello de Moaña “confirman los peores pronósticos sobre los proyectos eólicos en la península de O Morrazo”, entendiendo que la comarca se expone a una “verdadera invasión que abarca a toda la península”, al estar ya en el punto de mira de las compañías eléctricas el Monte Xaxán, Pedras Negras, el Monte Formigoso y A Paralaia, que se suman a la “lista de espacios amenazados”.

El colectivo contrario a los proyectos para producir energía eólica en la comarca denunció en el evento en Moaña “la falta de claridad y ocultación con la que trabajan estas empresas”. El presidente de la Mancomunidade de Comuneros do Morrazo, Moncho Millán, reclamó a la Xunta la retirada del actual Plan Sectorial Eólico, incluyendo el Área de Desarrollo Eólico do Morrazo. Aseguró que en estos momentos “todas las cumbres de O Morrazo están amenazadas, desde Cotorredondo al Xaxán o desde Pastoriza a Paralaia” y lamentó el “menudeo de información y ocultación de las verdaderas intenciones de estas empresas, que no es admisible”.

Entiende, Millán, que la propia Xunta de Galicia reconoció que es necesario ordenar y racionalizar la generación de energía eólica en los montes gallegos cuando acordó un cierre temporal del registro eólico por no poder atender el alto número de solicitudes, pues contaba con más de 200 sobre la mesa.

Por parte de la Asociación de Veciños “O Outeiro de Sanamede” del Concello de A Baña, intervino Carme Varela, quien alertó de que las propiedades privadas situadas en la línea polígonal de un parque eólico pierden valor al verse afectadas inmediatamente por un cambio en la calificación del suelo. Este problema puede afectar, en O Morrazo, a núcleos habitados próximos a las parcelas en las que se pretende levantar el parque de ACS, como Pastoriza o Miñán en Marín; Broullón, Paradela o A Fraga (Moaña); y Ermelo o Cela en Bueu. El biólogo Tonio Nogueira explicó los recursos naturales de la comarca que se verían afectados por estos molinos, como las carballeiras de las parroquias de Ardán, Cela, Ermelo o Coiro.

El proyecto que Enel Green trató de sacar adelante en Moaña durante los últimos años contemplaba la instalación de 14 aerogeneradores de 175 metros de altura cada uno. En total ocuparían una superficie de 1.725 hectáreas.

Caminata reivindicativa

La plataforma se reunirá este jueves con la corporación de Marín y las comunidades de montes de este municipio. El viernes, por su parte, ofrecerá una charla informativa a las 20.00 horas en la Casa da Cultura de Santomé de Piñeiro (Marín), una de las parroquias que se verían más afectadas.

El grueso de sus actividades, de todas formas, será el sábado 11 con motivo del Día Internacional de las Montañas, cuando este colectivo organice una caminata reivindicativa hasta el Alto da Pastoriza que partirá a las 11.30 horas del centro social

Por la tarde la tarde del propio sábado, desde las 17.30 horas, organizarán un magosto con mesa redonda en la Sala Aturuxo de Bueu.