Moaña en alerta ante el parque eólico que plantea ACS en la comarca

El salón de plenos de Moaña acogió ayer la tercera charla informativa de la Plataforma Eólicos no Morrazo Non. El colectivo informó a los asistentes del riesgo que supone que la empresa ACS esté interesada en un parque eólico entre Bueu y Marín y señaló, ante la presencia de representantes del Gobierno local, que al menos dos aerogeneradores podrían acabar en los montes de Moaña, al contactar con dos propietarios particulares. Intervino el presidente de la Mancomunidade de Montes do Morrazo, Moncho Millán, así como la bióloga de Adega Nerea Cazás y el biólogo moañés Tonio Nogueira. Asegura, la plataforma, que es inviable un parque de este tipo para un área tan densamente poblada.

