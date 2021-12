El Pleno de Cangas rechaza el recurso de Tecuni y allana el camino para cambiar el alumbrado a led

El Pleno de la Corporación de Cangas rechazó anoche, con los votos de los ediles del Gobierno y del BNG y la abstención del PP, PSOE y Avante, el recurso de reposición presentado por la empresa Tecuni contra la adjudicación del contrato de renovación del alumbrado público exterior del municipio a la UTE San José-Siel Vigo por algo más de tres millones de euros. La recurrente pedía la suspensión cautelar del contrato, un obstáculo en el camino para la continuidad del proceso y el inicio inmediato de los trabajos que ahora se allana con la decisión plenaria. Lo allana, pero no lo despeja definitivamente porque el Concello tiene aún sobre la mesa otro recurso, de la firma Ferrovial, que pide declarar nula la adjudicación del contrato y convertirse en beneficiaria del mismo por ser “la oferta más ventajosa”, cuestión esta a la que la Administración canguesa aún responderá más adelante.

En síntesis, Tecuni alegó que se cometieron errores en el proceso y que no se aplicaron de forma rigurosa los criterios de valoración, perdiendo así “la posibilidad de haber sido ganadores”, por lo que reclama corregir esas deficiencias y, mientras, se suspenda cautelarmente la ejecución. La alcaldesa, Victoria Portas, propuso desestimarlo de acuerdo con los informes técnicos, tanto de los ingenieros industriales que asistieron al Concello en este asunto como de la Secretaría municipal, que desmontan las cinco alegaciones presentadas. En relación a los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, así como los límites para concretar en el informe técnico los criterios descritos, el secretario abunda en la “reiterada doctrina administrativa” relativa a la discrecionalidad técnica en la valoración de ofertas y añade que en este caso, además, se ajusta a lo establecido en el pliego de cláusulas que rigen el concurso, está suficientemente motivado y la Mesa de Contratación lo evaluó en consecuencia.

Otra de las alegaciones se basa en el “error en la asignación de puntos” en criterios evaluables mediante fórmula, que habría perjudicado a Tecuni. Los técnicos aclaran que la estimación o desestimación de la misma no influiría en el resultado del concurso, pues la diferencia entre el adjudicatario del contrato y la recurrente es superior a los 14 puntos que se disputaban en este apartado. Aún así, considera que la puntuación se asignó de forma adecuada en lo referente a los plazos de garantía total o de mantenimiento de instalaciones.

Con respecto a la supuesta “inadmisión irregular” de un informe “sin pedir que se justifiquen las razones que fundamentan las puntuaciones otorgadas a cada licitador, el secretario avala que la Mesa de Contratación “puede solicitar cuantos informes técnicos considere conveniente” y tenerlos en cuenta o no en función de si están suficientemente motivados o existe error o arbitrariedad.

“Cuanto antes resolvamos, antes se hará la obra”

La cuestión plenaria se zanjó sin apenas debate. Ánxela Vizoso, de Avante, se quejó de problemas para acceder al expediente que le impidieron analizar a fondo las alegaciones y los informes técnicos, y volvió a reclamar que se corrija en próximas convocatorias. Unas dificultades de documentación que no encontró el BNG, según señaló su portavoz, Mercedes Giráldez, que justificó su voto favorable a la desestimación del recurso de Tecuni con el argumento de que urge agilizar el proyecto y no demorar más la renovación del alumbrado público. “Cuanto antes resolvamos, antes podremos rematar las obras”, justificó. El PSOE optó por la abstención, aunque su portavoz, Eugenio González, señaló que esperan “no tener que arrepentirse” de la decisión, dando a entender que el proceso de adjudicación presenta sombras. Para el PP, que habló por boca de la edil Dolores Hermelo, el trabajo de los técnicos que avalan al Concello es riguroso y “bien fundamentado”, por lo que no ve motivos para contradecirlos. La alcaldesa, Victoria Portas, aclaró que la desestimación del recurso de Tecuni implica que el proceso no se suspende, aunque el asunto volverá a próximas sesiones plenarias, entre otros motivos para dar respuesta al recurso de Ferrovial.