Quejas entre los vecinos de la avenida de Vigo por no haber sido avisados de cortes de agua

A lo largo de varios fines de semana se produjeron en la avenida de Vigo, en Cangas, varios cortes de suministro de agua. El primero obedeció a una rotura de la tubería y el segundo fue consecuencia del primero, ya que se hizo necesario cortar el suministro para realizar la reparación definitiva. Son obras que son competencia de la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas.

Los vecinos entienden que se pueda producir una rotura en la red y que se corte el suministro, pero lo que no entienden es que días después, cuando se procede a la reparación definitiva de la avería no se advierta desde que ahora y cuanto tiempo estarán sin agua. Y es que el fin de semana pasado se encontraron con la desagradable sorpresa de que no había agua. Nadie les había avisado de nada. Consideran que al UTE Gestión Cangas o el propio Concello deben advertir a los vecinos, en este caso de la avenida de Vigo, de que no habrá suministro de agua en determinado tiempo con el fin de reparar una avería. No entienden como no se hizo así.