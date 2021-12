La Mesa Local do Comercio de Bueu se reunió ayer en el Concello para valorar la solicitud de la Asociación de Vendedores Ambulantes de O Morrazo para celebrar un mercadillo extraordinario el lunes en el municipio, coincidiendo con el día de la Constitución. La petición fue aprobada por unanimidad y los ambulantes instalarán sus puestos en la zona de costumbre, desde primera hora de la mañana hasta las 15.00 horas. Desde la Mesa Local do Comercio puntualizan que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurre en Jueves Santo, la plaza de abastos no abrirá sus puertas.