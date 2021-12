“Facemos traballo na rúa porque chegar a acordos no Parlamento é imposible”

Paulo Ríos Santomé “Kai” (Moaña, 1993) asumiu esta semana o cargo de responsable comarcal do BNG no Morrazo. É deputado autonómico dende vai un ano e foi concelleiro de Mocidade de Moaña entre 2017 e 2020.

–Non supón unha carga de traballo moi grande asumir este cargo orgánico sendo deputado?

–A responsabilidade comarcal ten a súa carga, pero unha grande parte do traballo como deputado consiste en estar pendente do territorio, neste caso da miña comarca, para estar en comunicación cos responsables locais para levar ao Parlamento temas e necesidades que xurdan. Polo tanto serán traballos que se complementen.

–Leva xa máis dun ano coma deputado. O traballo no Parlamento galego era como o agardaba?

–O traballo que facemos ten que ser cara a fóra, non pecharnos nas catro paredes do Parlamento. Por iso tratamos de recoller as demandas do tecido social e transmitirlle tamén ao resto de deputados os problemas que recollemos, como aquí no Morrazo o problema da falta de persoal na sanidade, da saturación das ambulancias ou o do centro de saúde de Seixo. O problema está en que preparamos todo con datos pero no Parlamento galego é imposible chegar a ningún tipo de acordo. Á hora de votar os deputados do PP levantan as súas mans e non hai xeito de aprobar nada. Entendo que o Goberno galego non ten vontade de negociar nada. Por iso defendo que temos que facer traballo na rúa.

–Imaxinaba que sería tan complicado chegar a acordos?

–Si. Entendo que o PP leva con esta dinámica moito tempo coas maiorías absolutas. É verdade que moitas veces se conseguen cousas, porque cando rexistramos unha iniciativa ou sae na prensa, poucos días despois a Xunta anuncia que se vai facer.

–Que iniciativas levou ao Parlamento en relación co Morrazo neste ano?

–Sobre todo asuntos relacionados coa sanidade e o necesario reforzo das ambulancias no Morrazo. Agardo que o Conselleiro de Sanidade, que vén da área de Vigo, entenda que a dotación de ambulancias na comarca, sobre todo no verán, é insuficiente. Tamén trasladamos o peche das oficinas bancarias no rural ou a histórica reclamación do dique de abrigo na ría de Aldán.

–A xuízo do BNG, cal é o principal problema que hai no Morrazo?

–A sanidade é algo fundamental. A falta de persoal e servizos non é só cousa do Morrazo, pero aquí o problema é grande. Por exemplo, á falta de urxencias en Moaña colapsa o PAC de Cangas. Pero se reducen servizos en máis ámbitos.

–O Bloque ten unhas expectativas electorais en ascenso. Teñen medo de que mude a tendencia nestes tres anos de lexislatura en Galicia.

–Creo que non é un momento puntual. Entrei no BNG na chamada “travesía do deserto” na que fixemos un traballo moi continuado de coherencia política. Traballouse nunha dirección e cremos que teremos posibilidades de acadar á Xunta. Xa na última campaña electoral notamos ese ambiente entre a sociedade, que recoñecía o traballo que leva facendo o BNG nos últimos anos.