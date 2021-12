El COVID sube en 15 casos diarios en cada concello y Bueu pasa a riesgo muy alto de transmisión

A una media de 15 casos diarios. Así está subiendo el COVID-19 desde esta semana en cada uno de los municipios de O Morrazo, en donde la curva del coronavirus sigue ascendiendo y se disparó ayer en Bueu con una subida de 47 a 62 casos en el acumulado a 14 días y de 36 a 52 casos nuevos en los últimos 7 días, lo que le ha hecho saltar en el semáforo de Sanidad al umbral de riesgo muy alto de transmisión, que no implica, por contra mayores restricciones por el momento, pero contempla estar en rojo cuando la incidencia por cada 100.000 habitantes es de más de 500 y en Bueu se ha llegado a 516. En este municipio hay dos casos hospitalizados de personas que aun estando vacunadas desarrollaron neumonía, aunque evolucionan en planta; además de otras dos personas que fueron derivadas ayer a exploración al centro hospitalario.

En cuanto a la situación en Cangas, el mapa de coronavirus del Sergas reflejaba ayer 59 positivos en el acumulado a 14 días, aunque sin actualizar ya que, según datos del centro de salud, el número de casos ya está en 77. En los últimos 7 días se registraron 50 nuevos, según el mapa. Con estos datos del Sergas, Cangas seguiría presentando la mejor incidencia de los tres municipios de O Morrazo, con 222 y riesgo medio, aunque la curva de contagios sigue creciendo. Hasta ayer tenía solo una persona hospitalizada, una mujer de 78 años con neumonía, que recibió el alta tras evolucionar bien en planta. Sí empiezan los casos en escolares de menos de 12 años, que son los que mantienen la transmisión y que a partir del próximo día 13 el Sergas empieza a vacunar en Galicia.

Un colegio de Cangas ya informó ayer a los padres de que se suspendían las actividades extraescolares y también el Plan Madruga, por precaución ante la aparición de niños positivos. Pero por el momento, en la información semanal del Sergas no figura ningún centro de esta comarca afectado con un brote importante.

En Moaña, la alcaldesa tiene constancia de aulas cerradas y alguna de 0-3 años. En el mapa del Sergas, el municipio aparecía ayer con 75 casos en el acumulado a 14 días (76 según la EOXI de la gerencia del área sanitaria de Vigo), con una incidencia de 387 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que sigue en riesgo alto de transmisión. Subió en 12 casos de un día para otro. En los últimos 7 días registró 54 nuevos casos, siete más que el día anterior.

Las causas

Respecto a las causas de los contagios en Bueu se baraja un viaje en autobús y la tardanza en dar cuenta de los contactos estrechos. Las causas son ahora muy difíciles de precisar, aseguran fuentes médicas que entienden que es muy difícil saber si los contagios se producen en un autobús o en un partido de fútbol de los niños. Los contagios en los tres municipios de O Morrazo se están dando en el ámbito familiar y laboral. En el caso de Moaña, muchos de sus trabajadores lo hacen en astilleros en Vigo en donde ayer se hizo público brotes en tres empresas del naval de la ría.

No acudir con test de antígeno positivo al centro de salud

La mayoría de los positivos es gente vacunada, incluso con la tercera dosis, aunque también hay negacionistas sin vacunar, si bien el porcentaje de vacunación en estos concellos es alto. En Bueu es del 94%. Desde los centros de salud se pide prudencia ante estos próximos días del “puente” de la Constitución, manteniendo la protección de la mascarilla y el uso de gel hidroalcohólico. Se pide que las personas que den positivo en los test de antígenos que compran en las farmacias, no acudan al centro de salud, sino que lo comuniquen en el teléfono del coronavirus y desde sus casas.

Los profesionales no se aventuran a marcar en el calendario una fecha para alcanzar el pico de esta sexta ola “teniendo a Vigo con fiestas, colas en la noria y con el puente de la Constitución”. El Sergas apuntaba a una o dos semanas el pico de esta ola del COVID. La llegada de lluvia tampoco juega a favor porque invita a la gente a meterse en el interior de los locales de hostelería, señalan.

Sobre la posibilidad de restricciones, el jefe de Servicio del centro de salud de Cangas, Benigno Villoch, es de la opinión de que fueron necesarias en anteriores olas para no saturar el sistema sanitario y tener capacidad de respuesta, aunque ahora con la vacuna no es tan acuciante. El virus, dice, se está comportando en la mayoría de los casos como una gripe, fácil de llevar y no se saturan las urgencias, por lo que implementar medidas de cierre, con la actual mortalidad, no estaría justificado. Los ingresos ahora están en el 0,1%, cuando antes estaban en el 20%.

Parque do Sinal dedicado al pediatra José Pereiro

El Consello Municipal de Saúde de Cangas abordó en su última reunión de esta semana la situación de contagios y también se retomó la propuesta de homenajear al pediatra José Pereiro, fallecido en junio de 2019. Había una primera propuesta para que el centro de salud llevara su nombre, pero fue rechazada por la gerencia del Área Sanitaria que alegó que no se ponen nombres de personas a los centros de salud. El Consello acordó proponer que el Parque do Sinal lleve el nombre del pediatra.