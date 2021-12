Por fin, desde la Consellería de Infraestruturas, a través de Augas de Galicia, se empieza a arrojar luz sobre el vertido que el pasado fin de semana tiñó las aguas del río Orxas, en Aldán, de blanco y con olor a detergente.

De la consellería se asegura que efectivos del Plan de Control de Vertidos fueron el lunes a examinar la zona afectada y que determinó que el origen del mismo está en la red municipal, en un punto ya detectado antes, que tiene problemas por estar en muy mal estado la red de fecales, con fisuras y roturas. Los técnicos de Augas de Galicia se pusieron a trabajar con los del Concello de Cangas para encontrar soluciones.

No se sabe si el problema detectado en la red de fecales de Aldán se solucionará con las obras de la subcuenca de Aldán-O Hío, que comenzó la UTE Gestión Cangas esta semana y que tienen un presupuesto de 1.5 millones de euros. En principio se trata de una reforma y mejora de la red, tanto de abastecimiento como de fecales, por lo que el problema, que ahora tienen los vecinos de Aldán y que se repite con más frecuencia de lo que sería de desear, tendría solución a través de esta obra, aunque es algo que está sin confirmar. La concesionaria del ciclo del agua siempre dijo respecto a este vertido que nada tenía que ver con la red a la que por contrato está obligada a mantener. Insistió mucho la concesionaria en decir que el vertido no guardaba relación con su servicio. En esta ocasión, el vertido no afectó a la ría de Aldán, como en otras ocasiones, que llegó hasta la playa de San Cibrán, pero duró varios días y fueron los vecinos los que dieron la alarma, sin que desde el Concello de Cangas les ofreciese una respuesta a lo que estaba sucediendo.

EDAR de Cangas y Donón

Por otra parte, los socialistas de Cangas aseguran que los técnicos municipales ya firmaron la documentación necesaria para que el Concello pueda entregar las obras de la Estación Depuradora de Residuales (EDAR) de Cangas y de Donón. Su portavoz, Eugenio González, manifesta que hace un mes que la documentación están lista y critica al gobierno por no recibir ya las obras, con el propósito de que los vecinos se aprovechen de las reformas. González ironiza con que tal vez sea a que el gobierno local está esperando de un informe externo, como hizo con las obras de O Gatañal. También recuerda que fue el PSOE quien apoyó desde un principio la obra de la subcuenca de Aldán-O Hío, que comenzó esta semana, y que ahora todos aplauden en el Concello.