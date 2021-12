Piden “un lugar decente” para albergar las imágenes de la Semana Santa de Cangas y evitar su deterioro

“Un lugar decente” donde guardar las imágenes de la Semana Santa de Cangas y evitar su deterioro. Es, en esencia, la demanda del historiador Luis Martín Carnero Feijóo, afincado en el municipio morracense y autor de un trabajo fin de Grado sobre las Procesiones de Semana Santa de la Galicia Occidental en Época Moderna, que llama la atención sobre la “dispersión” de estas figuras por diferentes locales y busca “concienciar” a la ciudadanía y a la clase política de la importancia de las imágenes procesionales “que Cangas tiene la suerte de poseer” y la obligación de conservar y ponerlas en valor para futuras generaciones en un museo a su altura.

“Hablar sobre la Semana Santa de Cangas es hablar sobre un patrimonio que es de todos los cangueses, un patrimonio material e inmaterial que alcanza los cinco siglos de historia. Sin embargo, Cangas todavía no cuenta con un museo en el que exhibir las magníficas imágenes que posee, es solo un sueño de muchos cofrades, devotos y amantes de la Historia. Parece que el pueblo no es consciente de lo que implica esta carencia. Las numerosas imágenes del Maestro Cerviño, que son prácticamente el eje vertebrador de nuestra Semana Santa, se encuentran repartidas por distintos lugares que no tienen unas condiciones mínimas como para albergar estas tallas –menos mal que, al menos, sí tienen un techo bajo el que cobijarse, y es de agradecer–. Sin embargo, son sitios con humedades, temperaturas inestables, incompatibles con la tarea de custodiar estas imágenes durante casi 360 días al año. Hay que recordar que son tallas de madera policromada que necesitan estar en lugares secos y con temperaturas reguladas para conseguir un grado óptimo de conservación. ¿Qué se legará a las generaciones futuras si dejamos que estos bienes se pierdan? No podrán saber quién era o Fransisquiño da Ferramenta, ni verán procesionar la Santa Urna por las calles de su pueblo. El actual gobierno municipal de Cangas, ya en su segunda legislatura, todavía no ha hecho nada para subsanar una problemática que se agrava cada año que pasa y es que cabe recordar que conservar el patrimonio es tarea de todos”, recalca.