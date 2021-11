Fecimo arremete contra el PP tras sus críticas por no luchar por los bonos comercio 2021

La Federación de Comerciantes e Industriales de O Morrazo (Fecimo) realiza un ataque sin precedentes al Partido Popular y a su concejala encargada de asuntos de comercio, Dolores Hermelo. La mencionada edil criticaba el silencio de Fecimo ante la ausencia este año del bono comercio y consideraba que no atendía a las quejas de los socios al gobierno por esta razón. También acusaba al gerente Rodrigo Pastoriza de estar más pendiente de ver si los socios pagaban el recibo que de indignarse ante una situación que perjudicaba a sus socios.

Fecimo asegura sentirse sorprendido porque las críticas proceden de una persona que sistemáticamente no participa en las múltiples reuniones entre los colectivos que se celebran en los últimos años en el Concello. “¿Por qué no asiste Dolores Hermelo a las citadas reuniones? Sería una pena que fuese porque al no ser remuneradas, como son los plenos municipales, no interesase asistir”. Asegura Fecimo que sorprende que el PP local e preocupe ahora de los bonos, como si intentara hacer ver que la mencionada asociación tuviese algo de responsabilidad en que los bonos comercio no saliesen adelante, “cuando Fecimo no tiene voto en los plenos, algo que si tiene el PP de Cangas y que ya se vio como lo utilizaron en la votación del Plan Concellos. Ahí demostraron donde se posicionan en lo relacionad a las ayudas del comercio y la hostelería, votando en contra de las mismas para ambos colectivos. Asegura Fecimo que Hermelo desconoce como surgió el bono comercio, porque no participó en su diseño ni en los debates sobre los mismos. Recuerda que fueron una iniciativa de Fecimo para los tres concellos de O Morrazo. en abril de 2020 y que el año pasado logró sacarlo adelante gracias a la implicación de la concejala socialista Sagrario Martínez, cuando era miembro del gobierno. “Agardamos que este repentino interés por los bonos se traduzca en un compromiso público del grupo municipal del PP de apoyar con sus votos la iniciativa para llevarlos a cabo en 2022 y no vuelvan a votar en contra”.

Fecimo asegura que Hermelo hace gala de un desconocimiento crónico de cómo funciona esta entidad y, en concreto ACICA y que a sus representantes no les consta registradas quejas de sus asociados relativas a los bonos. Fecimo le pide a la edil del PP que se informe ante de halar y que si tiene algo que comentar con Fecimo o ACICA solicite una reunión. Dice que no le consta ninguna petición de reunión del PP en este sentido, cosa que sí hicieron los partidos Avante, BNG o PSOE, “con los que la relaciones cordial y fluida” También recuerda Fecimo que su organización acaba de recibir un premio nacional de comercio interior 2021 a la mejor asociación de comerciantes de España, galardón que se recogerá el 9 de diciembre en Madrid.

El PSOE respalda a la edil “popular”

Curiosamente, el grupo municipal socialista manifestaba ayer por la mañana su solidaridad con la concejala del Partido Popular Dolores Hermelo es su critica a Fecimo. Su portavoz, Eugenio González, manifestó que también su grupo estaba pensando no volver a mantener reuniones con Fecimo y coincidía con las críticas que la edil popular realizó al gerente de Fecimo, Rodrigo Pastoriza, por no haber encabezado ningún movimiento tendente a luchar porque el gobierno concediese ese año los bonos-comercio. Asegura el PSOE que el gobierno local no se puede escudar en que el presupuesto está prorrogado. Recuerda que no hace mucho se hizo una modificación de 300.000 euros para la compra de los terrenos en A Rúa.Para hoy está fijada una reunión de portavoces de la corporación para abordar las ayudas del Plan Concellos en la mesa de comercio que aún preside la socialista Sagrario Marín tez, a pesar de que ahora mismo está en la oposición municipal.