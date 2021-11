La Banda de Música Airiños de O Morrazo de Moaña cumplió con la obligación anual de dar culto a la patrona de los músicos. Fue en un concierto que ofreció en el pabellón de Reibón, que estos actos ahora, con el tema de la pandemia, se celebran en lugares con poca acústica. Pero el éxito, en este caso, estaba garantizado.

Lo imposible de lo imposible

Hace unos cuantos años era imposible que se diera una disputa pública entre Fecimo y cualquier partido político de Cangas, muchos menos el PP, que era un paraguas que protegía a esta organización de los sinsabores de quedar sin ayudas de la Diputación y de la Xunta de Galicia. Hoy esto cambio. El PP critica a la patronal del comercio e industriales y ésta responde con desenfreno, con cargas de profundidad con algún detalle personal. Y lo que resultaría ya del todo difícil del creer es que el PSOE saliese a defender al PP en sus críticas a Fecimo. Cosas veredes, amigo Sancho

El eslabón perdido de los vertidos de Cangas

Los vertidos en los ríos y playas del municipio de Cangas son siempre un verdadero sin resolver, el eslabón perdido. Miren que hay, pues nada. Nunca salió su verdadero origen. Todos se explican tan bien que no se explican y así no hay manera. Y tampoco supimos mucho nunca de las sanciones. Solo algún fin de semana que a alguien se le ocurre hacerlas públicas. Ahí está el caso del río Orxas, que no parece tan difícil seguir el rastro del vertido hasta su origen. Tal vez nos equivoquemos y haya que aplicar algoritmos antes desconocidos.