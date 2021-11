Hosteleros muestran en redes sociales su negativa a exigir el certificado COVID a clientes

Algunos establecimientos de hostelería de O Morrazo están mostrando en las redes sociales su rechazo a exigir el certificado de COVID, que volvió a ser obligatorio desde el sábado pasado, tras el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a la medida adoptada por la Xunta para controlar esta sexta ola de contagios.

Lo que se difunde en las redes sociales es un cartel en el que figura “Nosotros no discriminamos a ningún cliente según sexo, género, raza, religión, edad, origen o estado de vacunación”. Y también dan la bienvenida a “todo aquel que respete la Constitución nacional y los derechos humanos”.

Hay hosteleros que muestran su apoyo a esta campaña luciendo el cartel y poniendo “Non o pasaporte COVID!”. Explican que no es justo decir a clientes, amigos y gente en general que te dan de comer todo el año que no pueden entrar por no tener una vacuna que no es obligatoria”.

Esta campaña contra el denominado “pasaporte” Covid para entrar en la hostelería, se produce en un momento en el que los contagios del coronavirus están disparados. Los tres concellos de O Morrazo volvieron a registrar ayer un aumento de casos positivos. En Cangas la subida ha sido de 26 a 33 casos a 14 días, de un día para otro, lo que le hace escalar en el umbral de riesgo en el nuevo semáforo del Ministerio de Sanidad, del bajo al medio, marcado cuando la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes está entre los 100 y los 300. Con los datos de ayer, Cangas tiene una incidencia de 124 casos por cada 100.000 habitantes. En los últimos siete días registró 28 casos nuevos (7 más que el día anterior).

Los tres concellos de O Morrazo están ahora en el nivel medio de riesgo, con Moaña a la cabeza, que de seguir con el incremento de estos últimos días, pronto entraría en el umbral de riesgo alto, con más de 300 de incidencia. Ayer su incidencia era de 227 casos por cada 100.000 habitantes, con 44 casos positivos en el acumulado a 14 días y 32 nuevos en los últimos 7 días, 5 y 6 más, respectivamente. Bueu tenía ayer 16 casos nuevos en 7 días y 21en el acumulado a 14, 3 y 6 más respectivamente que el día anterior. Su incidencia está en 175 casos por cada 100.000 habitantes.