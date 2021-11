Clases de zumba en Moaña a beneficio de Adicam.

Ignorábamos que hubiese un master class de Zumba. Pero por la solidaridad se hace de todo. Adicam siempre consigue congregar a su alrededor numerosas personas y más si lo que hay que hacer es bailar. Hay que solidarizarse

El virus no actúa igual en todos

Que sí, que casi todos estamos hartos de las dichosas restricciones que nos imponen o imponemos por culpa de este virus que nos cambió la vida, de repente. Pero eso no supone que ignoremos su peligrosidad, sobre todo con la nueva variante sudafricana que ya colapsó hospitales en Europa, y digamos en voz alta que ni caso, que eso del pasaporte COVID no se va a tener en cuenta con los clientes de toda la vida. Pero que nadie se olvide que en esta pandemia, por desgracia, por algunos mueren otros. Es así de cruel y no estaría de más tenerlo en cuenta en vez de hacer alardes por ahí. Este virus no afecta a todos por igual, lo mismo que las neuronas.

Algo pasa con los curas de Domaio

Algo pasa con los curas de Domaio. Unos salen de la parroquia tras el estres postraumático de una paliza de unos jóvenes que le atizaron con una bombona y otros están en la cuerda floja por la lucha por la recaudación del cepillo. Después está el famoso coadjutor que trabajó al lado del histórico Don Donato, que fue quien se saltó la mili en Protección Civil. Y es que estamos convencidos de que los eligen a conciencia para esta parroquia.