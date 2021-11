Hermelo afirma que las quejas por el bono comercio no son un invento del PP ni del PSOE

No sentó nada bien en el Partido Popular las manifestaciones del gerente de la Federación de Comerciantes e Industriales de O Morrazo (Fecimo), Rodrigo Pastoriza, en las que señalaba que ni el mencionado partido ni el PSOE se habían puesto en contacto con él para comentar quejas respecto a que el Concello de Cangas no pusiera en marcha este año el bono-comercio.

La edil del PP Dolores Hermelo mencionó que para nada era cierto que esas quejas no se hiciesen llegar a Fecimo. Afirma que entiende que trate de tener una buena relación con el gobierno de Cangas, pero ello no supone que tenga que atacar al PP y al PSOE. “Para quedar bien con el Concello no tiene que atacarnos a nosotros”, manifiesta Dolores Hermelo. La edil recuerda que en el mes de marzo mantuvo un contacto con Rodrigo Pastoriza, en la última mesa de comercio oficial que se celebró (la de agosto no se tiene en cuenta) y también con el representante de Areca, Gustavo Soliño. Fue ahí cuando le comentó la posibilidad de mantener una reunión y que Rodrigo Pastoriza quedó en organizarla, pero que a día de hoy aún está esperando a que la llame.

En cuanto a las quejas por el hecho de que este año el Concello de Cangas no pusiera en marcha el bono-comercio que funcionó bien el año anterior y que el actual gobierno rechazó implantar con la excusa de que está prorrogado el presupuesto, Dolores Hermelo afirma que se Rodrigo Pastoriza no se enteró de las críticas de los socios de Fecimo al respecto fue porque “debe estar solo pendiente de mantener al día el cobro de los recibos que de escuchar a los socios”, manifiesta con dureza Dolores Hermelo. Sí que es cierto que Fecimo y Areca se distanciaron del PP porque retrasó la aprobación del Plan Concellos que va a permitir repartir ayudas a los comercios por un importe de 150.000 euros.

Dolores Hermelo señala que las quejas están en la calle, entre los asociados y que es imposible que no las escuchara. También duda mucho la edil del PP que el PSOE no haya hablado con los representantes de Fecimo respecto a los bonos comercio, ya que una de sus concejalas, Sagrario Martínez, fue la que los puso en marcha el año anterior y su idea, antes de salir del gobierno, era que se repitiese este esfuerzo.