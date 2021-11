El párroco de Domaio retira los donativos a la comisión de fiestas y desata la ira de vecinos

La parroquia de Domaio vive días convulsos por el enfrentamiento con el párroco, Ángel Tabarés, que aludiendo a una carta del Arzobispado ha comunicado a la comisión de fiestas la retirada de los donativos que generan los festejos de San Benito, San Lourenzo y San Roque en las capillas de San Benito y de San Lourenzo. La comisión de fiestas, que ya mantenía relaciones algo tensas con el párroco, ha visto en esta decisión la gota que colma el vaso y ha convocado a los vecinos a una reunión hoy, en el club de jubilados a las 17:00 horas, para exponer lo ocurrido, incluso baraja presentar la dimisión en bloque porque entienden que de esta manera no se pueden organizar unos festejos en condiciones. Aseguran que solo con los libros de fiestas y las aportaciones de los vecinos, ya que no hay atracciones, no se sufragan los gastos y que en los donativos tenían un recurso para hacer frente a todo lo que implican estas celebraciones, de fuegos y orquestas. Confirman que los gastos pueden llega a 30.000 euros y sin tener a orquestas como Panorama o París Noia, sino de nivel medio.

Además señalan que desde la comisión también se asumían gastos de mantenimiento, como el cambio de tejado o el arreglo de retablos y del atrio como el que se hizo en San Benito con la escuela Taller. Aseguran que ellos no se meten para nada en la iglesia parroquial que lleva solo el párroco, tan solo se encargaban de la capillas.