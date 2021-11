Moaña logra el apoyo del PP en el frente común de los 12 municipios que indultó Costas para concluir la desafectación

Fue un pleno descafeinado, no por los temas a tratar, si no por las ausencias de concejales que dejaron a la oposición de Moaña reducida a la mitad, solo con tres ediles del PP. Todos los asuntos se aprobaron por unanimidad y la sesión no se prolongó, como en anteriores ocasiones, hasta medianoche. El portavoz popular, José Fervenza, sigue sin poder asistitr al estar de baja por enfermedad; su compañero de grupo Daniel González tiene que residir en Tenerife por motivos laborales y tampoco pudo acudir el concejal independiente por XM, Javier Carro, por fallecimiento de su madre. A estas ausencias también se sumó la del portavoz del BNG, Odilo Barreiro, en un foro en Braga, y en su lugar actuó la edil Coral Ríos.

Uno de los principales asuntos del pleno fue la moción conjunta del bipartito BNG-PSOE para que el Gobierno del Estado concluya el proceso de desafectación de los tramos de los 12 municipios de España, entre ellos Moaña, que quedaron excluidos del Dominio Público Marítimo Terrestre en la reforma de la Ley de Costas de 2013. La moción la defendió la portavoz socialista, Marta Freire, que recordó que ninguno de los gobiernos posteriores a 2013 publicó la orden ministerial para aplicar esa desafectación creando una situación de vulnerabilidad y que por eso se establecieron contactos entre los ayuntamientos afectados. La moción salió adelante por unanimidad, con el voto también del PP, si bien Vicente Verdeal no dejó de criticar a Marta Freire, a la que calificó de “iluminada”. Recordó que fue José Fervenza quien en 2013 “luchó como un jabato” para que Moaña también quedara incluida en esa defectación del dominio público marítimo terrestre que el PSOE quiso paralizar en Madrid. Preguntó por qué antes no y ahora sí y que lo que se traía ahora, ya lo había hecho antes el PP, por eso que lo iban a apoyar. Freire respondió que la “iluminada” iba a aclarar a Verdeal la situación, que lo que se traía a pleno no era volver a pedir la desafectación, porque eso ya está recogido en la ley, sino que se permita desarrollarla con esa orden ministerial y recordó que el PSOE de Moaña sí se puso al lado de los vecinos que pedían quedar fuera de la Ley de Costas y se desmarcó de los posicionamientos de su partido en Madrid. Insistió en que no se les caen prendas por hacerlo y lo hacen ahora de nuevo pidiendo a Madrid esa orden ministerial. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG) explicó que por desgracia hay mucho terreno público afectado en Moaña que impide desarrollar proyectos, y aludió a los propios colegios de Reibón y de Seara que se construyeron en la época del franquismo sobre un humedal, “pero ya son irrecuperables aunque se pueden mejorar las instalaciones y nos vemos limitados”. Aclaró que la moción parte de la unión de los municipios afectados en el Estado, a iniciativa de Playa de Aro, gobernado por el PSOE, y que dentro de ellos hay gobiernos de todos los colores para reclamar lo que es un derecho de estar fuera del Dominio Público Marítimo.