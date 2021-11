Fecimo entiende que no haya bono-comercio y el retraso en las ayudas del Plan Concello Cangas

La Federación de Comerciantes e Industriales de O Morrazo (Fecimo) aspira a que el gobierno municipal cumpla la promesa de poner en marcha el bono comercio el próximo año. Acepta la dificultad que tendría ahora llevar a cabo todo este proceso y asegura que no puede obligar a los Concellos a que cambien de opinión. Su gerente, Rodrigo Pastoriza, así lo señala y emplaza a aquellos que crean que puedan hacerlo a tomar las riendas. Considera que ahora mismo sería inviable, dadas las fechas y recuerda que en Moaña se puso este año, pero que en Bueu no está firmado el convenio todavía.

Respecto a las quejas del PP y también del PSOE de que el gobierno local no estuviera ágil a la hora de reeditar los bonos que tanto éxito tuvieron el año pasado, dotados con 100.000 euros, Rodrigo Pastoriza señala que ni unos ni otros se pusieron en contacto oficialmente con Fecimo para saber su opinión al respecto, que puede que existan quejas de asociados, pero que no llegaron hasta la sede de Fecimo en ningún momento. Hay que recordar que el gobierno local no sacó los bonos comercio este año con la excusa de que existía un presupuesto prorrogado.

En cuanto a las ayudas de 150.000 euros que van a llegar al sector a través del Plan Concellos, que fue aprobado el pasado mes de marzo, Fecimo entiende el retraso debido al ingente trabajo burocrático que hay que realizar. Ahora mismo se terminó ya el plazo de solicitudes y se está en el periodo de resolución.

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, señala que el trabajo administrativo para repartir las ayudas que aprobó el Plan Concellos es ímprobo. Manifestó que hay mucha gente a la que se el está requiriendo documentación que faltaba, saber si tuvo o tiene otras líneas de subvenciones y, además, el Interventor debe informar cada uno de los expedientes. Recuerda que el plazo de presentación de solicitudes finalizó aún en el mes de septiembre y que aquí el trabajo de fiscalización es muy grande.

Por lo manifestado, Fecimo entiende perfectamente la situación del Concello de Cangas y conoce los problemas que tiene para finalizar todo el expediente de ayudas del Plan Concellos, que desde la calle se recuerdan.