Los escolares de Cangas volvieron a salir ayer a la calle en el Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebró en la comarca con lecturas de manifiestos en cada uno de los tres Concellos y una manifestación a última hora de la tarde en el de Cangas. Los alumnos cangueses expresaron en la calle con diferentes acciones creativas y originales, su rechazo a la violencia machista. Con marchas a mediodía desde la Praza da Constitución y desde su propios centros, a lo largo del paseo de Rodeira y de Eugenio Sequeiros, escolares de hasta cinco centros educativos se juntaron finalmente en la Praza do Sinal, junto al Concello, en donde mostraron sus lemas por la igualdad y contra los estereotipos y leyeron, ante la alcaldesa, Victoria Portas, un manifiesto.

Fueron alumnos del Instituto de Rodeira los que se encargaron de esta lectura en la que dieron voz a las 37 mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año en España, y pidieron que “oxalá a nosa sociedade mande ao exilio por fin aos príncipes azuis. Oxalá queime eses libros que gardan ditos tan antigos como “quen ben te quere ha de te facer chorar”. También clamaron por que se “libere ás mulleres que son “putas” por quererse e querer en liberdade. Oxalá que poidamos reciclar todos os filmes e libros que mitifican o amor romántico, ese amor opresor, sinistro e implacábel. Oxalá que as redes sociais, que marcan o noso presente e navegan connosco cara ao futuro, nos liberen de comentarios e comportamientos machistas”.

Reivindicaron la igualdad entre hombres y mujeres comprometiéndose a dar apoyo a las víctimas de violencia de género y que consigan salir de esa situación; a exigir a las administraciones recursos y medidas de protección a las mujeres y a los niños y a denunciar cualquier acto violento por cuestión de género, tanto en e instituto como en el ámbito socioafectivo.

Cada centro acudió con su propia acción. Así, por ejemplo el colegio Eduardo Pondal lo hizo con un puesto titulado “Netas de bruxas”, en el que los alumnos de la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual, con su profesora Marieta Barral y la de gallego, Sabela Brión, presentaron su marca de diseño de ropa, que da la vuelta al nombre de marcas conocidas, pero con insultos a la mujer. En su puesto había camisetas, gorras, bolsas de tela o tazas con nombres como Zorra en lugar de Zara, lagarta en lugar de Lacost, Freshka en lugar de Bershka o 4 Elementas, entre otros nombres comerciales.

El instituto Montecarrasco lo hizo con la accción “Treboada ontra as violencias”, a modo de batukada; y “Pandereteiras”; el CEIP Castrillón con “Menos palabras e máis feitos” y el IES María Soliño con “7 razóns para dicir non”.

Especial mención merece el alumnado del curso de Primaria del colegio Casa de la Virgen que no pudo acudir a la Praza do Sinal y tuvo que realizar el acto en los jardines del centro, debido al confinamiento de algunos de los escolares con los que conectaron a través de videoconferencia. La tutora Nuria Vilas coordinó toda la actividad en la que trabajan, como proyecto anual en el colegio, bajo el título de “Tecendo redes moradas”. Así tejieron una red morada y los alumnos colocaron sus figuras a admirar, presumiblemente mujeres aunque sin descartar tampoco hombres, entre las que predominaron padres y profesores, e hicieron sonar la canción de Aitana “Ni una más”. El acto se cerró con la lectura de un poema.

A las 20:00 horas, se celebraba en Cangas una manifestación que partió de la Praza do Concello en la que una representante de la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama (Adicam) leyó un manifiesto, elaborado por el Consello Municipal de Igualdade, en el que se recordó que la eliminación de la violencia de género “non é unha opcion, é unha obriga” y que para ello se precisa de compromiso individual de la vecinanza, de los hombres y mujeres. Indicaron que las mujeres tienen tres veces más de riesgo de sufrir depresión y que la perspectiva de género sigue siendo una asignatura pendiente en salud mental en donde “as listas de espera de seis meses, a falta de especialización e a baixa taxa de profesionais en saúde mental son violencia”.También señalaron que el acoso en la vida laboral es violencia machista como que también es una realidad la violencia contra el colectivo Lgtbi. Exigieron recursos, educación y justicia feminista contra la violencia machista.

Bueu reivindica con un minuto de silencio

La Praza do Concello acogió el acto central del Día Internacional contra las violencias machistas en Bueu, con una concentración que reunió a algo más de un centenar de personas y que contó asimismo con la presencia de estudiantes del colegio Virxe Milagrosa, que aprovecharon la proximidad con el evento para participar en él. La concejala de Igualdade de Bueu, Ana Isabel Otero, no pudo asistir por razones personales, por lo que el encargado de leer el manifiesto fue el vicealcalde del municipio, Julio Villanueva. Junto a él estaban otros miembros de la corporación, encabezados por el regidor buenense, Félix Juncal. Todos ellos guardaron el preceptivo minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género. La otra cita de la jornada tuvo como escenario el Centro Social do Mar, donde se proyecto el documental “Agullas: Historias de supervivencia persoal”, dirigido por Ramón Torrente, y que recoge la historia de tres mujeres víctimas de la violencia machista, y que han sido capaces de sobreponerse a ella, además de opiniones de expertos en el tema. Con todo, la programación de este año en Bueu tendrá una nueva cita el próximo jueves con otros dos actos. La sala multiusos del Centro Social do Mar acogerá la presentación de la “Guía básica de corresponsabilidades e novas masculinidades”. Ese mismo día, se difundirá “Cápsulas de igualdade” en el canal de Youtube del Concello, además de celebrarse obradoiros de igualdad en los centros educativos.

Moaña asegura que las mujeres que denuncian sufren “violencia institucional”

El Concello de Moaña y los colectivos Asociación de Mulleres de Moaña y Poza da Moura celebraron ayer al mediodía sus actos institucionales con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. En el salón de plenos estaban expuestos los paños que ambas asociaciones colgaron de forma simbólica desde 2016, con los nombres de las mujeres asesinadas. Precisamente el acto concluyó con las presentes colgando uno a uno los paños que recuerdan a las víctimas de este año.

El manifiesto institucional fue leído por la alcaldesa, Leticia Santos. En él Moaña reclamó mejoras como un asesoramiento profesionalizado a las víctimas desde el momento que denuncian, dotar de personal con formación específica a todos los servicios que atienden a las víctimas de violencia machista, que los puntos de encuentro no se usen en los casos con violencia, más personal para los juzgados de género, penalizar el acoso sexual y laboral como violencia machista o revalorizar las actividades “relacionadas con los cuidados”. Finalmente, desde Moaña reclaman también que los centros educativos garanticen el respeto por la diversidad afectiva y que la atención sanitaria tenga “perspectiva de género”. En el manifiesto moañés se asegura que las mujeres que denuncian agresiones sufren “violencia institucional” porque “el sistema duda de ellas y las culpabiliza”.

Por la tarde la Asociación de Mulleres acogió una charla a cargo de la trabajadora social Adoración Varas y, tras la actuación musical del Coro Chorima, se celebró una simbólica “procesión cívica” en recuerdo a las víctimas, con lectura de poemas en el olivo de la Alameda. Los centros educativos también realizaron actividades y hoy siguen los actos en el centro Rosalía de Castro de Domaio. El colectivo Poza da Moura programa una proyección de cortos a las 19.30 horas.