El gobierno logra que seis viviendas de profesores de Nazaret pasen a ser del Concello

Tras años persiguiendo que las casas de profesores de Nazaret pasaran a ser de propiedad municipal, por fin se logra el objetivo de que 6 de ellas sean desafectadas. En este sentido, el pleno acordará hoy la desafectación de las viviendas del CEIP Nazaret: bajo derecha, bajo izquierda primer derecha del bloque 3; bajo izquierda y primer izquierda del bloque 2 y primer izquierda del bloque 3. Son en total 6 viviendas de las que podrá disponer el Concello de Cangas, que el PP había solicitado en marzo de este año que se dedicaran a viviendas sociales. El retraso en llevar este asunto al pleno se debió a los múltiples requisitos impuestos. Se requirió un informe técnico y otro jurídico, además de un certificado de la titularidad del suelo, según explicaba ayer la alcaldesa de Cangas.

En la sesión plenaria del 2 de octubre de 2015 se adoptó el acuerdo de solicitud de autorización a la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, previa la desafectación de las viviendas del CEIP Espiñeira-Aldán. El día 4 de marzo de 2016 se resuelven conceder autorización previa a la desafectación solicitada por el Concello de Cangas de tres viviendas del bloque 3 del CEIP Nazaret; bajo derecha, bajo izquierda y primero derecha. No se concede la autorización previa a la desafectación de las viviendas del bloque 1 y 2 y de la vivienda pirmero izquierda del bloque 3 ya que en el bloque 1 tienen todas las viviendas ocupadas por maestros y en el bloque 2, no se concede la autorización por estar ocupadas otras 3 viviendas en el mismo bloque. No concede autorización previa ala desafectación solicitada por el Concello de Cangas de las viviendas del CEIP de Espiñeira-Aldán, porque las viviendas están dentro del recinto escolar, que permanece cerrado fuera del horario escolar.

Es el 11 de marzo de 2021 cuando el director xeral de centros y recursos humanos de la Consellería de Cultura y Educación cuando procede a conceder a la autorización previa a la desafectación, solicitada por el Concello de Cangas, de tres de las viviendas de maestros de CEI Nazaret: bajos izquierda y 1 izquierda del bloque 2 y rimero izquierda del bloque 3. No conceder autorización para las desafectación de las viviendas del bloque 1 ni del bajo derecha y primer derecha del bloque 2, por encontrase ocupadas por maestros.

En la comisión única, los concejales de ACE, los del PSOE un los de Avante! votaron a favor, mientras que los concejales del Partido Popular y del BNG decidieron abstenerse.