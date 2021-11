La Plataforma Eólicos no Morrazo NON organiza hoy la primera de una serie de charlas informativas en la comarca contra la posible instalación de un parque eólico en montes de Marín, Bueu y Moaña. Será a las 20.00 horas en el Centro Social do Mar y junto a representantes de la plataforma morracense intervendrán miembros de SOS Groba e Non ao Parque Eólico do Castrove, que compartirán sus experiencias. También está invitado Gaspar Bernárdez Villegas, autor del libro “As árbores do Concello de Marín” y uno de los revisores del catálago de “Árbores senlleiras” de la Xunta de Galicia.

El objetivo de estas charlas es dar a conocer a la población las implicaciones y posibles consecuencias de la instalación de aerogeneradores en los montes de la comarca. Recuerdan la “elevadísima densidad poblacional” de O Morrazo y aseguran que la construcción del parque eólico es “irracional”. Citan, entre otros argumentos, la proximidad a las viviendas, la afección a los acuíferos y traídas de agua o la “destrucción del paisaje”. Desde la Plataforma Eólicos no Morrazo NON instan a la empresa promotora a que exponga “con claridad y forma abierta” sus intenciones ya que de momento no hay ninguna propuesta formal presentada ante la Xunta de Galicia. Al mismo tiempo avanzan las próximas charlas, que serán el 4 de diciembre en Moaña y el 10 de diciembre en Santomé de Piñeiro en Marín. También se sumarán al llamamiento de la Coordinadora Eólica Así Non para realizar un acto reivindicativo con motivo del Día Internacional de las Montañas, que se conmemora el próximo 11 de diciembre.