Un reflejo de la puesta del sol.

La ventana del Club de Jubilados de Meira captura ese momento mágico en el que el sol se despide entre nubes, entregado a la noche y a la luna, que hasta la semana pasada fue llena. La imagen deja algún aliento entre los socios.

La mala suerte de Odilo Barreiro con los viajes

No tiene suerte Odilo Barreiro (BNG), el superconcejal de Moaña. Con lo de los viajes en su calidad de embajador de la villa apenas pasa fronteras. Fue hace un tiempo a Braga en ese ejercicio de concejal de exteriores del Concello de Moaña y el otro día a Outeiro de Rei, donde tuvo que recoger la bandera Verde. Mientras, a su compañera de grupo municipal María Ortega (BNG) le tocan siempre viajes más lejanos y exóticos. Fue a Mozambique y al Sahara. Estamos convencidos de que esto le sucede porque como dijo que no se iba de vacaciones no se esfuerza nadie por mandarlo lejos. Lo cierto es que es una de las personas del gobierno local por el que más pregunta la población.

Quejas por el horario telefónico de Moaña

Por cierto, que lo moañeses, por alguna razón, no son atendidos telefónicamente en el Concello fuera del horario de 09.00 a 14.00 horas. Ya se puede caer O Con entero que descuelga el teléfono. Hay quejas por el horario. Que conste.

Las farolas de Rodeira no piensan

Las farolas de O Rodeira no son inteligentes. Cuando se pasa al lado de ellas se apagan. Es ganas de llevar la contraria.