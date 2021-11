Los escolares de Cangas volvieron a salir hoy a la calle en el Día Internacional contra la Violencia de Género para expresar, con diferentes acciones creativas y originales, su rechazo a la violencia machista. Con marchas desde la Praza da Constitución y desde su propios centros, a lo largo del paseo de Rodeira y de Eugenio Sequeiros, escolares de hasta cinco centros educativos se juntaron finalmente en la Praza do Sinal, que era el punto de encuentro, en donde mostraron sus lemas por la igualdad y contra los estereotipos y leyeron, ante la alcaldesa, Victoria Portas, un manifiesto. Fueron alumnos del Instituto de Rodeira los que se encargaron de esta lectura en la que dieron voz a las 37 mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año en España, y pidieron que "oxalá a nosa sociedade mande ao exilio por fin aos príncipes azuis. Oxalá queime eses libros que gardan ditos tan antigos como "quen ben te quere ha de te facer chorar". También clamaron por que se "libere ás mulleres que son "putas" por quererse e querer en liberdade. Oxalá que poidamos reciclar todos os filmes e libros que mitifican o amor romántico, ese amor opresor, sinistro e implacábel. Oxalá que as redes sociais, que marcan o noso presente e navegan connosco cara ao futuro, nos liberen de comentarios e comportamientos machistas".

Reivindicaron la igualdad entre hombres y mujeres comprometiéndose a dar apoyo a las víctimas de violencia de género y que consigan salir de esa situación; a exigir a las administraciones recursos y medidas de protección a las mujeres y a los niños y a denunciar cualquier acto violento por cuestión de género, tanto en e instituto como en el ámbito socioafectivo.

Cada centro acudió con su propia acción. Así, por ejemplo el colegio Eduardo Pondal lo hizo con un puesto titulado "Netas de bruxas", en el que los alumnos de la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual, acompañados por las profesoras Marieta Barral y Sabela Brión, presentaron su marca de diseño de ropa, que da la vuelta al nombre de marcas conocidas, pero con insultos a la mujer. En su puesto había camisetas, gorras, bolsas de tela o tazas con nombres como Zorra en lugar de Zara, lagarta en lugar de Lacost, Freshka en lugar de Bershka o 4 Elementas, entre otros nombres comerciales.

El instituto Montecarrasco lo hizo con la accción "Treboada ontra as violencias", a modo de batukada; y 2pandereteiras"; el CEIP Castrillón con "menos palabras e máis feitos" y el IES maría Soliño con "7 razóns para dicir non".

Especial reseña merece el alumnado de 6º de primaria del colegio Casa de la Virgen que no pudo acudir a la Praza do Sinal y tuvo que realizar el acto en los jardines del centro, debido al confinamiento de algunos de los escolares con los que conectaron a través de videoconferencia. La tutora Nuria Vilas coordinó toda la actividad en la que trabajan, como proyecto anual en el colegio, bajo el título de "Tecendo redes moradas". Así tejieron una red morada y los alumnos colocaron sus figuras a admirar, presumiblemente mujeres aunque sin descartar tampoco hombres, entre las que destacaban padres y profesores, e hicieron sonar la canción de Aitana "Ni una más". El acto se cerró con la lectura de un poema de creación propia de los escolares.