La Plataforma de Montes desconvoca la ruta contra el parque eólico porque carece de permiso de los comuneros de Cela

La Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo ha desconvocado la ruta que tenía prevista este sábado por los montes de Cela en contra del proyecto de construcción de un parque eólico en montes de Marín, Bueu y Moaña. La desconvocatoria se produce, según la propia plataforma, a instancias de la Comunidade de Montes de Cela, que les remitió un correo electrónico en el que se informaba que “no tenía permiso para hacer esa ruta y nos instaba a suspender la convocatoria bajo el apercibimiento de que si no fuese así se daría aviso a las autoridades y se tomarían las medidas oportunas”.

La directiva de los comuneros de la parroquia de Cela confirma que no autorizó esa marcha “porque no se nos solicitó autorización de ningún tipo”. Aseguran que en los últimos días enviaron varios escritos a los colectivos que forman parte de la plataforma “sin recibir respuesta”, razón por la que se les instó a desconvocarla. “Según la Lei de Montes de Galicia cualquier actividad de este tipo tiene que contar con el permiso de los propietarios. Si ocurriese cualquier cosa o accidente podrían denunciarnos. Si hubiesen pedido permiso, podría haberse autorizado”, aseguran desde la junta rectora. La ruta tenía prevista salida y llegada en el área recreativa de Chans. La Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo también ha decidido suspender la marcha que tenía prevista para el 18 de diciembre en Ermelo.