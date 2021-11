El PP critica la demora en los bonos comercio y en el plan de ayudas a la hostelería

En el último Pleno celebrado en Cangas, el 29 de octubre, la alcaldesa fue preguntada por la fecha de activación de los “bonos comercio” y Victoria Portas respondió que este año no podrá ser porque el Concello carece de presupuesto para ello y se posponen para el próximo. A la concejala del PP Dolores Hermelo le sorprende la respuesta porque el pasado 15 de marzo, en una Mesa de Comercio, se trató la conveniencia de realizar dos campañas promocionales, en primavera (abril-mayo) y otoño (octubre-noviembre), ambas sin adherirse al convenio con la Xunta “para dar así un reparto lineal y no condicionado al tipo de negocio”. Si la regidora, que entonces abundó en la idoneidad de la campaña para fortalecer el tejido local y su apuesta por dirigir los bonos solo a residentes en O Morrazo, revela ahora que no hay partida económica, “quiere decir que lo que habló en aquella Mesa de Comercio era mentira, una burla dirigida a los comerciantes de Cangas”, lamenta la edil popular.

Señala Hermelo que la partida de 105.000 euros habilitada en 2020 salía de un plan de compensación de los trabajadores del Concello, y en los presupuestos prorrogados esta partida pasa a 31.000 euros, cambiando la denominación de “Activación comercio local COVID-19” a “Estudios y trabajos técnicos”. Tacha de “vergüenza absoluta” que la alcaldesa se permita la licencia de decir que no puede sacar los bonos porque no tiene partida, pues esos presupuestos prorrogados los conocía ya cuando en la Mesa de Comercio celebrada en marzo hablaba de cómo iban a ser los de 2021. “De lo único que hablaba la señora Portas en esa reunión era del censo de establecimientos, y ahora resulta que lo que le falta es el dinero y la ética, que es la que impide engañar a los demás”, arremete Dolores Hermelo, que también alude a unas ayudas prometidas a la hostelería por importe, redondeado, de 230.000 euros. De esta cuantía, 77.000 euros serían aportados directamente por la Diputación y 149.959 más, a través de la línea 1 del Plan Concellos. “¿Será que la señora Portas tampoco encuentra ahora ese dinero, o más bien que no ve necesario entregarlo de momento a los destinatarios?”, cuestionan desde el PP, que preguntará por ello oficialmente y espera respuestas nítidas del Concello.