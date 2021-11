La Protectora de Animais do Morrazo celebra a partir de mañana una serie de actividades para recaudar fondos y poder hacer frente a las facturas por gastos veterinarios. Desde hoy y hasta el domingo habrá una exposición fotográfica en la Capela do Hospital de Cangas, con imágenes que retratan el día a día de la asociación, y un mercadillo solidario. Y mañana sábado se organiza “Cortocán”, un festival de cortometrajes gallegos y de humor. El evento será en el auditorio del Centro Social do Mar de Bueu a partir de las 21.30 horas y con entrada a 8 euros.

Este certamen se presentó ayer con la presencia del edil de Cultura de Bueu, Xosé Leal; la presidenta de la Protectora de Animais; Lorena Gago; y el productor y director Román Gutiérrez da Silva, que es el responsable del festival Ciurtocircuito y del Centolo Films, que fue el primer certamen de cortometrajes que se celebró en Bueu. El propio Gutiérrez da Silva será el presentador del “Cortocán”, en el que se proyectarán cinco producciones: “Me llamo Rama”, del director Alber Ponte, que es uno de cortometrajistas más premiados de España; “Devorados por la noche” de Óscar Doviso y “La metafísica del asesino” de Rubén Méndez, ambos de la productora ourensana Zinemusik. La cinta de Méndez acaba ganar el premio del jurado en el Festival do Imaxinario de Vilagarcía, además de otros galardones internacionales. Las proyecciones se completarán con dos cortos del propio Román Gutiérrez, ambos rodados en la isla de Ons en 2005 y 2006: “La maldición del Capitán Centolo” y “Centolos y gaitas”. Este certamen está patrocinado por la Concellería de Cultura de Bueu y los responsables de “Cortocán” aseguraron durante la presentación que “nos encantaría dar continuidad anual a esta propuesta cinematográfica”. El festival de mañana está recomendada para público a partir de 13 años y las entradas se pueden reservar en el teléfono 697 523 385.