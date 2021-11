Xabier Suárez: “Hay cosas importantes que no se estudian en Secundaria”

Estudia el Bachillerato de Ciencias y Stem Bach, de Excelencia en Ciencias y Tecnología que incluye un proyecto de investigación, en el Instituto María Soliño de Cangas, y es uno de los veinte alumnos galardonados con los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria al rendimiento académico en el pasado curso. Xabier Suárez Cordero quiere estudiar Ingeniería Informática y valora este premio “como algo que gané por tener seguridad en lo que había estudiado y por suerte”.

Como alumno número uno que es admite que el sistema educativo tiene carencias, como el hecho de que gran parte de la educación no es gratuita. y que la universidad cuesta dinero. Reconoce también que en la enseñanza secundaria hay muchas cosas importantes que no se estudian, como por ejemplo la física relativista, la física cuántica, la fabricación de productos importantes (materiales, máquinas...) o la historia de las civilizaciones en otros continentes.

Seguridad es la palabra a la que más recurre para referirse a este premio y con ella responde cuando se le pregunta por la cualidad que cree que debe reunir un alumno para llegar a este tipo de reconocimientos: “Seguridad en lo que se estudia: si hubiese dejado el examen en blanco por vergüenza o nervios, nadie estaría leyendo hoy esto”.

Por lo que se desprende de lo que va a hacer con los 800 euros del premio, Xabier Suárez también es ahorrador: “No sé lo que voy a hacer con el dinero. Probablemente lo ahorre”.

Aunque con este premio, es un chico normal para su edad, si bien admite que él no formaba parte de la cola de jóvenes que la semana pasada se formó en la zona de la movida nocturna de Cangas para obtener una entrada para la fiesta de Fin de Año: “No estuve en ninguna cola para conseguir una entrada para la fiesta de Fin de Año. Tampoco había oído hablar de ellas antes”, señala el futuro ingeniero informático cuyo método para llegar a tan alto reconocimiento académico no es otro que leer la materia “compruebo que la entiendo e intento ver si me la memoricé hasta asegurarme de ello. Me intento asegurar de haberlo entendido y memorizado todo antes de los exámenes”.