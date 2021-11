Moaña saldrá a la calle ante el riesgo de quedarse sin servicio de urgencias al menos dos años más

La Consellería de Sanidade mantiene su intención de no devolver a Moaña, a corto plazo, su servicio de urgencias, y mantenerlo centralizado en Cangas. El bipartito local entiende, además, que la villa corre el riesgo de no disponer de este servicio durante otros dos años más, al vincularlo, el Sergas, a la construcción del futuro centro de salud en los terrenos de Sisalde. Por lo que todo apunta a un invierno de movilizaciones con esa reclamación como eje.

El clima político alrededor de la atención médica vuelve a caldearse en Moaña con la respuesta dada por el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, a la alcaldesa, Leticia Santos, después de que todos los grupos políticos de la corporación reclamasen, el pasado pleno, que la Consellería de Sanidade devuelva a la Casa do Mar moañesa el Punto de Atención Continuada (PAC) trasladado en abril de 2020 al ambulatorio de Cangas, debido entonces a la necesidad de un mayor espacio para garantizar circuitos independientes por la pandemia de COVID-19.

Tras recibir la decisión del pleno, el Sergas respondió al Concello que mantendrá centralizadas las urgencias en Cangas pese a esta petición unánime y aunque la Mesa da Sanidade de Moaña haya iniciado una campaña de recogida de firmas y amenazase con organizar manifestaciones desde diciembre. Hay que recordar que el municipio moañés queda, en estos momentos, sin médico de ningún tipo en su territorio durante los fines de semana y los festivos, al mantenerse el Punto de Atención Continuada (PAC) en Cangas.

En su respuesta al Concello, desde la Xunta alegan que “el riesgo de contagio de COVID no se modificó” y consideran que la actual centralización de las urgencias es “la opción más factible y eficiente para la atención dado que seguimos sometidos a la rigidez provocada por la pandemia”. Argumenta también, el ejecutivo gallego, que cualquier moañés puede llegar en un tiempo inferior a 30 minutos al centro de salud de Cangas, además de disponer de una Autovía “que facilita la conexión con las urgencias hospitalarias”. Insiste en que los circuitos diferenciados COVID se crearon “para garantizar la correcta prestación de la asistencia sanitaria minimizando los riesgos para el paciente.

Se trata de una explicación que no convence al gobierno local. La alcaldesa, Leticia Santos, recuerda que Galicia abandonó la situación de emergencia sanitaria a finales de octubre y que todos los eventos sociales, culturales y deportivos se realizan sin apenas restricciones.

El temor entre el ejecutivo local es todavía mayor porque en su respuesta la Xunta vincula la recuperación de las urgencias a la construcción del futuro centro de salud en los terrenos de Sisalde, pues en esa dotación “tendrán cabida espacios para la atención del paciente urgente en condiciones que respeten las medidas de seguridad tanto para pacientes como para profesionales”. Esto hace entender al bipartito que la villa podría estar más de dos años sin urgencias.

La regidora ha decidido convocar a los grupos políticos y colectivos presentes en la Mesa da Sanidade. La reunión será a finales de esta semana o comienzos de la próxima. La intención es pactar ya un calendario de movilizaciones con protestas que podrían ser semanales hasta recuperar las urgencias.

En cuanto a la recogida de firmas en distintos establecimientos y organismos, ya acumulan varios cientos de apoyos aunque todavía no hay fecha para el final de la campaña.

Por otro lado, la reclamación del pleno también solicitaba recuperar la atención primaria presencial a los mismos niveles que antes de la pandemia, y adoptar medidas para rebajar la lista de espera. Desde el Área Sanitaria de Vigo indican que actualmente la mayoría de médicos de la zona tienen hueco para primera consulta en un periodo inferior a cuatro días. Añaden que ya existe la posibilidad de que los pacientes escojan el tipo de cita que más les conviene, “pudiendo decidir libremente si desean consulta presencial o telefónica”.

Javier Puente aprovecha la carta para manifestar su “agradecimiento por el esfuerzo que los profesionales sanitarios de la Casa do Mar moañesa realizaron y por su “implicación” con el mantenimiento del servicio en una situación tan compleja como la de la pandemia

Casos

En cuanto a la evolución de los contagios de COVID-19, por segundo día consecutivo Moaña se sitúa con una incidencia acumulada por encima de los 25 casos por cada 100.000 habitantes, siendo el municipio en peor situación aunque manteniendo todavía niveles muy controlados.

Bueu sigue sin ningún nuevo contagiado en la última semana y Cangas cuenta con menos de nueve vecinos con coronavirus.

Santos: “La movilización social es la única salida”

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, mostró ayer su estupor tras conocer la postura de Sanidade ante la petición de recuperación de las urgencias. Entiende que “la movilización social es ahora la única salida. Con movilizaciones conseguimos que no nos cerrasen el centro de salud por las tardes cuando lo intentaron y también que la Xunta entendiese que los terrenos de Sisalde eran aptos para construir en ellos el futuro centro que tanto necesita Moaña”. Asegura que, por ello, “perseveraremos con la movilización social hasta que nos devuelvan las urgencias, no hay otra vía”. Desde que el bipartito formado por BNG y PSOE asumió el poder en Moaña hace ya seis años, el principal caballo de batalla en el debate político con la Xunta de Galicia pasó por temas de sanidad, relacionados sobre todo con la falta de espacio en la Casa do Mar y con la carencia de personal para cubrir sustituciones por bajas de médicos o por las vacaciones de verano. Tal y como informó FARO, el problema de falta de relevo generacional en la atención primaria se agravará, con la jubilación de 12 médicos de familia en O Morrazo a lo largo de los próximos cinco años. En toda Galicia la atención primaria perderá por jubilación a 400 facultativos de medicina general en los próximos años.