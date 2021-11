Los colectivos de O Hío exigen al Sergas reabrir el consultorio y Portas lo trasladará al conselleiro

Con el inicio de la pandemia de COVID-19, a principios de 2020, la Consellería de Sanidade decidió cerrar el consultorio médico de O Hío y derivar a sus más de 1.500 usuarios al de Aldán, un local que los colectivos sociales consideran igualmente precario y que ya atendía 2.000 cartillas con solo dos facultativos. “Estamos en octubre de 2021, con mejores datos de la pandemia, con la vuelta a la asistencia presencial en atención primaria y con los pacientes de O Hío sin saber si volverá a abrir el consultorio”, explican los afectados, que ayer se reunieron con la alcaldesa de Cangas para trasladarle esa preocupación y pedirle que se haga eco de la demanda en la reunión que ella y los portavoces de los grupos políticos municipales mantendrán el próximo día 23, en Santiago, con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Los representantes de las asociaciones de la parroquia, que recientemente pidieron también reunirse con el conselleiro para abordar la “falta de atención médica” que padecen, le harán llegar sus demandas por escrito. Le recuerdan que en 2010 la consellería recibió del Concello los terrenos situados en O Viso para construir un centro de salud que mejoraría la atención primaria, pero nada se hizo ni hay expectativas de que se vaya a hacer, en vista del modelo de concentración de servicios sanitarios que promueve la Xunta y de lo que le trasladaron hace menos de dos semanas el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, y la gerente de atención primaria, Reyes Díaz. El consultorio fue habilitado en 2015 en el bajo de la denominada “casa do médico” y concebido como un local provisional mientras se construiría el de O Viso, pero actualmente ninguno de ellos presta servicio.

En la reunión de ayer con la regidora, los vecinos explicaron que el Sergas les comunicó que el consultorio de O Hío no reúne los requisitos técnicos para reabrir en condiciones de pandemia. Por contra, en Aldán sí estarían garantizadas esas condiciones ante la posibilidad de que llegue un paciente con síntomas de COVID, pues dispone de una sala específica para realizarle el test de antígenos y descartar la patología. Desde la Xunta les trasladan que, aunque el médico no consulte en O Hío, no contemplan amortizar su plaza, y en primavera volverán a reunirse para valorar si es o no viable reabrir dicho consultorio.

Los usuarios también se quejan de que no disponen de servicio público de transporte adecuado para trasladarse al consultorio de Aldán y piden al Concello y la Xunta que lo habiliten. Portas señaló que ya ha sondeado esa opción con empresas de autobuses, aunque estas ni muestran interés porque no les resultaría economicamente rentable, y se comprometió a realizar gestiones ante la Administración autonómica para que se implique más en este asunto, que es de su competencia. Los afectados insisten en esa opción porque temen tener que seguir desplazándose indefinidamente a Aldán para ser atendidos, y sugieren que se alquile un vehículo de nueve plazas para trasladar a los pacientes de diferentes puntos de la parroquia, de lunes a viernes, y que no se desista de construir el centro de salud en O Viso, ya que “la pandemia ha venido para quedarse” y son necesarias unas instalaciones que respondan a esa nueva realidad.

Imagen de unidad

La alcaldesa encabezará la delegación de Cangas a Santiago sabiendo que la Xunta no apuesta por los pequeños consultorios médicos, al menos en tiempos de pandemia, y trasladará la imagen de unidad política y social para atender las necesidades del municipio. El Sergas ya dio largas a la construcción del centro de salud en O Viso con el argumento de la división vecinal, entre Aldán y O Hío, sobre esa idea. La apuesta por el Centro Integral de Saúde (CIS) en A Rúa no convence a los representantes sociales ni al Concello porque supondría el cierre de servicios periféricos, aunque Victoria Portas reconoce que hay que dialogar y buscar “puntos de encuentro” para desatacar la actual situación. “No todos vamos a ganar. Si no se construye un CAR [Centro de Alta Resolución], al menos que no sea un CIS” tal como está concebido, reclama.

El próximo martes, día 23, Victoria Portas llevará al conselleiro el mensaje de que la “excusa” de la división vecinal ya no sirve y que hay consenso para construir el centro de salud de Aldán-O Hío en O Viso. Lo mismo para “desatascar” la construcción de infraestructuras sanitarias en terrenos de A Rúa, que se desarrollarán a través de un plan especial y pueden hacerse efectivos en el plazo aproximado de un año. La regidora abunda en la necesidad del diálogo y el consenso político y social para “dotar a Cangas de los servicios sanitarios que necesita y por los que ya no puede esperar más”.