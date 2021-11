Una particular, que compró terrenos a Promalar, reclama sus derechos en el convenio

Una vecina de Curtis, en A Coruña, remitió una carta al Concello de Cangas en el que recuerda que el día 30 de octubre de 2017 adquirió 59 inmuebles rústicos propiedad de Promalar mediante escritura autorizada por un notario de Vigo, por la que los administradores concursales de Promalar vendieron a la sociedad de gananciales, que conforma con su esposo la totalidad de las fincas. La intención de Promalar era construir en Aldán entre 5.000 y 7.000 viviendas. Señala que “dejo constancia de tales extremos aportando copia de la escritura e informo que la cláusula tercera de la escritura de compraventa se deja constancia de mi conocimiento de la situación urbanística de las fincas a fecha de la compraventa”.

La vecina de Curtis señala que “por consiguiente procede dejar clara la subrogación de mi sociedad de gananciales como titular de los derechos y obligaciones inherentes a Promalar en el convenio urbanístico de 17 de diciembre de 2004, no ya por el contenido de la escritura pública, sino también que por las previsiones contenidas en el propio convenio, en concreto, la cláusula séptima 1 se refiere que: ...os sucesivos adquirientes dos terrenos obxecto del convenio queda subrogada no lugar e posto do titular dos terreos asinante tanto respecto dos dereitos e deberes urbanísticos como los demáis compromisos acordados.

Al Concello de Cangas le da igual pagar a unos que a otros, lo que intenta en los tribunales en no hacerlo. Y se acoge a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que falla que no procede que el Concello de Cangas devuelva los 2 millones de euros del convenio urbanístico porque el Plan Xeral se había producido la aprobación inicial del Plan Xeral, que es del que deriva el primer pago de cerca de 800.000 euros.