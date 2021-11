Eva Solla deja en manos de los militantes de Cangas el futuro de EU dentro de gobierno

La coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, mantuvo un encuentro en Cangas con miembros de la coordinadora local en la que se analizó la situación que esta formación dentro del gobierno de Cangas, donde tiene un representante, la edil Aurora Prieto. Eva Solla indicó que son los militantes de Cangas quienes tienen que decidir. No hay que olvidar que se había rumoreado sobre la posibilidad de que Aurora Prieto se pasara al grupo mixto. Pero no parece que en estos momentos se baraje esta hipótesis. La ruptura de negociaciones entre ACE (grupo al que pertenece aún EU) y el PSOE se suponía que iba a desencadenar alguna reacción, de una forma o de otra. Pero no cambió nada. Si que no se descarta que en un futuro E.U se desmarque de la otra parte de ACE, los marianistas.