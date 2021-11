El PSOE afirma que la alcaldesa no hizo nada cuando Abalo se reunía a espaldas del PSOE con dueños de Promalar

La acusación de incompetencia por parte de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, al grupo municipal socialista, abrió la caja de los truenos del PSOE, que la responsabiliza de la pérdida de la línea de financiación de los fondos ReacPon. El grupo municipal socialista se dirige a ella como alcaldesa ilegítima (las conversaciones para retomar el pacto de gobierno se cerraron definitivamente la pasada semana) y asegura que les parece bien que se les acuse de incompetentes para tapar su propia incompetencia y la de su jefe Mariano Abalo. El PSOE, al igual que el PP en el último pleno, tilda a la regidora local de ventrílocua de Mariano Abalo “o señor que a colocou aí”.

Para dejar constancia de lo que denomina incompetencia de la alcaldesa, el PSOE recuerda la licitación del contrato de Ayuda a Domicilio, que tuvo que licitarse tres vedes. También asegura que cuando la alcaldesa habla de que Urbanismo era una cartera del PSOE , comenta que, “ai acertou vostede pero o PSOE sí tiña a delegación, pero quen a exercía era o señor Abalo. Se non para que tiña reunións no Centro Social cos novos propietarios de Promalar ofrecento permitir vivendas por centenares na serra da Madalena e en Aldán. Non se reuniu unha vez, foron moitas, e vostede iso o sabía e que fixo, coma sempre...nada”. También hace referencia el PSOE a la actuación de Victoria Portas en la playa de Rodeira, cuando cesó a dos concejales socialistas. “Pero cando en pleno verán a praia de Rodeira apareceu tinguida do que todo Cangas sabe vostede e ninguen do seu grupo de goberno apreceu pola praia e a día de hoxe aínda non lle pediron perdón ao pobo de Canga nin as personas que nos acompañaban nese momento nas vacacións”. Recuerda que la alcaldesa cuando se ausentó unos días no delegó en nadie porque no tenía en quien hacerlo, que no hay presupuestos y pregunta por las viejas gradas del pabellón de O Gatañal y por el plan de infraestructura sanitarias. “E que decir do secuetro do concello como institución creeendo co seu goberno que o concello é o seu club privado”.