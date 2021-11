El Concello de Cangas fue quien informó de forma desfavorable sobre la legalidad de la casa de Nerga

Los propietarios confirmaban ayer que fue el Concello de Cangas quien informó desfavorablemente a la APLU, quien dijo que la vivienda no estaba situada donde debía estarlo, invadiendo la línea de costa. Sorprende este hecho, porque desde el gobierno hasta la oposición (el PP fue quien mostró más dudas) siempre dijo que este caso y el de otras dos casas más amenazadas por la piqueta por la APLU eran diferentes de otros muchos porque sí el Concello de Cangas en 1995 les había concedido licencia municipal.

No se entiende que se dijera que se iba a examinar la documentación de estos tres casos y que tras verla la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, acudió a una reunión con el presidente de la APLU, Jacobo Hortas, manteniendo ante la opinión pública que las casas tenían licencia cuando fue el Concello de Cangas, en el año 2019 cuando emitió un informe desfavorable al respecto. La APLU se ciñe a lo dicho en la citada reunión –no le cuesta nada hacerlo– y asegura que no se impondrán medidas de ejecución forzosa mientras haya recursos sin resolver. Algo lógico, sobre todo si se los propietarios acuden a los tribunales de justicia a defenderse de lo que consideran un atropello administrativo. Otros técnicos consultados aseguran que en los planos que se presentaron para la construcción de ésta y otras casas en Nerga, la vivienda estaba fuera de la zona de protección de Costas, pero que después la realidad es muy diferente de lo pintado en los planos. Por eso los propietarios se sienten estafados por los arquitectos.

Un expediente de septiembre de 1995

El Concello de Cangas, en la antes denominada comisión municipal de gobierno, acordó conceder licencia de obras mayores a José Ramón Blanco Piñeiro y de ello le informa en un escrito que tiene registro de salida en fecha de 29 de septiembre. “Examinados os expedientes de obras, tramitados a instancia de parte, e vistos así mesmo os informes técnicos e administrativos incorporados os mesmos, a comisión municipal de goberno acordou, co voto favorable da totalidad dos seus membros presentes outorgar a referida licencia”. Claro que también señala “a reserva e con absoluta independencia da obliga inescusable que recae nos seus titulares de obter no seu caso as preceptivas autorización de outros organismos”. Los propietarios de la mencionada casa situada en la Playa de Nerga siempre consideraron que tenían todas las autorizaciones para levantar la casa, de hecho sus movimientos administrativos indican que esa era su clara intención.