O Ulises do Centro Dramático Galego chega a Cangas

O Auditorio de Cangas acolle hoxe a representación de “O charco de Ulises”, a última produción do Centro Dramático Galego (CDG) dentro dunha xira que a leva por 20 concellos de Galicia e norte de Portugal para saltar o Atlántico. O CDG representará en decembro a obra en Uruguai e Arxentina. Este Ulises ten moito de O Morrazo. A produción está dirixida polo moañés Santiago Cortegoso e Marián Bañobre e dentro do elenco están dous actores e actrices da península. O moañés Fran Paredes, no papel de Ulises; e a canguesa Mónica Camaño, no de Helena e coros.

Fran Paredes, actor de Moaña

“En decembro estréase en Uruguai e Arxentina”

Acaba de regresar da xira de dous días por Portugal: “O idioma no país veciño non é un problema”

(Moaña, 1972). É licenciado en Filoloxía Inglesa. Pasa do teatro amador ao profesional en 1999 cofundando LluLlu Teatro. Forma parte de Teatro de Ningures. Participa como actor secundario en series da TVG. Premio mellor actor no Fetega de Carballiño.



Co resto do elenco de “O charco de Ulises”, Fran Paredes regresou onte de Portugal, seguindo a xira desta obra que hoxe chega a Cangas, a súa localidade de residencia. Recoñece que en Portugal vívese o teatro galego sen temor ó idioma. Hoxe, as 20:00 horas no Auditorio, sobe ao escenario no papel de ese Ulises que encarna a imaxe máis mundana, a do emigrante. “O charco de Ulises”, sobre un texto de Santiago Cortegoso escrito en 2010, sitúa o clásico de Homero nun contexto transatlántico no que muda Ítaca por Galicia, Troia por Bos Aires e o Mediterráneo polo Atlántico.

–Como foi a xira por Portugal?

–Moi ben. Foron dous días en Viana e Barcelos, cunha acollida agradable e bonita. Abrimos o festival de teatro de Viana e en Barcelos estivemos tamén dentro da programación de teatro.

–O idioma é un problema?

–En Portugal todo o mundo entende o galego perfectamente. Incluso en Viana tivemos un coloquio despois da función pola propia organización e xurdiu a pregunta de si o idioma é unha barreira. E non. Ao principio vas con máis coidado na pronunciación, nos ritmos das frases, pero o público o entende, quizáis algunha cousiña cando o oído ten que afacerse ás terminacións diferentes.

–Hai máis representación do teatro galego en Portugal que do luso aquí.

–Portugal está bastante por diante de Galicia tanto na programación coma na produción. Hai un apoio moi grande ó teatro galego. É raro ver teatro portugués aquí, quizáis pola reticencia a programar por se non se comprende. É unha mágoa porque é de gran calidade.

–En “O charco de Ulises”, vostede métese no papel principal de Ulises. Cal é a mensaxe da obra?

–Está enfocada na emigración galega, sobre todo á Arxentina. Collendo como punto de partida a Odisea, Santiago Cortegoso moi acertadamente mesturou a Odisea de Ulises coa parte que máis nos toca a nós como galegos, a da emigración, sobre todo á Arxentina. Hai paralelismos entre Ítaca, que era o reino de Ulises, con Galicia e Troia que ven sendo Arxentina.

–Como viviu a pandemia?

–A verdade foi unha carga de baterías. Somos catro na familia e vivimos en O Hío. Foi un parón vital na voráxine de horarios, presas, estrés… Deixando de lado a parte negativa do COVID, facía falla ese parón.

–Está recuperada a cultura?

–Está habendo un repunte de iniciativas e o público demanda ese rexurdimento da cultura. Estamos, si cadra, nunha situación máis precaria, pero igual é un cénit, de rexurdir.

–En que proxectos traballa?

–Estamos nesta xira, moi potente; temos 24 funcións e a primeiros de decembro imos a Uruguai e Arxentina. É a primeira vez que o CDG fai isto, unha loucura porque somos dez actores e actrices máis un músico en directo sobre ó escenario, e 4 técnicos. Estou rodando a serie “La rapa” para Movistar+ e tanteando con Miguel Ángel Blanco, que é de Cangas e ten un texto propio para crear algo.

Mónica Camaño, actriz de Cangas

“Esta xira é como volver á vida”

Sobe ó escenario no papel de Helena e dobrando outros personaxes da riqueza deste espectáculo

(Cangas, 1971). Comeza a súa carreira no CDG, Teatro do Aquí, Ningures ou Morcego. En 2018 estrea Laboratorio de estremonias, como dramaturga e directora. Traballa en series da TVG. Premio María Casares 2008 a mellor actriz secundaria.

Fala tan rápido que case é imposible collerle as palabras. Mónica Camaño é un terremoto no escenario e na vida real, derrocha enerxía e neste espectáculo da vida a unha Helena reivindicativa. O fai xunto a outros personaxes, nos que se desdobla como a maioría dos actores e actrices da produción, e que marcan a riqueza de “O charco de Ulises”.

–Representa na obra a Helena.

–Sí, é un dos papeis porque a maioría dos actores desdoblamos personaxes. Aínda que somos un grupo de once contando co músico, o ronsel de personaxes é moito maior e hai que desdobrarse. É unha das riquezas do espectáculo. Represento tamén a Anticlea, a nai de Ulises; outros personaxes que aparecen na escena desa Troia o illas as que vai Ulises que é o mundo do tango...desdoblamos en diversos personaxes o coros. O principal é Helena de Troia

–Que vida lle da a Helena neste espectáculo?

–Intento unha versión burda de cómo foi tratada pola historia, a súa frustración, queime de muller exposta. A escena é de moito pudor e moito ritmo para reivindicar cómo quedó na historia polos homes.

–A pandemia tocou case de morte á cultura. Cre que está recuperado o sector?

–En espazos nos que as mecánicas de programación foron abríndose así como se ía abrindo o mundo, nótase que o público está volvendo con moitas ganas e necesidade de teatro. O vimos na xira de Portugal nun faladoiro onde unha das cousas das que se falou foi a alegría de volver a ver as caras do público. Foron tempos moi duros. A xira é como volver á vida, volver a enchernos.

–Por que cre que hai máis teatro galego en Portugal que luso aquí?

–É unha cuestión coxuntural e política. En Portugal hai máis contacto cas linguas, na televisión non utilizan a dobraxe, non hai tantos subtítulos. En Galicia e no estado español temos que saber o idioma para entender. Pero no teatro, coma na música, na arte en xeral, hai cousas que te ven polos ollos, No teatro non hai que entendelo todo.

–Teatro ou televisión?

–Traballo de cheo no teatro, aínda me teñen cadrado épocas de dividir entre unha cousa e outra. Pero o teatro é o teatro, é contacto co público, é unha forma de traballar durante meses que non ten a televisión ou o cine. No teatro síntome realizada como actriz, aínda que hai series como “Cuarto sen ascensor”, “Matalobos” ou a recente de “Nación”, de Margarita Ledo, que son traballos que son un gusto.

–Proxectos en marcha?

–Así que remate “O charco de Ulises” comenzo outros ensaios cunha compañía en Santiago para estrear en marzo. Pero coma pasaron tantas cousas, como a pandemia, case que digo deixa estar, xa sairá.

–Como pasou a pandemia?

–Ben. Na aldea, en Cangas. Xa mudara de Compostela para aquí e foi unha salvación. Podía estar desde desbrozando a cultivando e saudando ós veciños desde o valado.

