Juncal espera poder aprobar antes de un mes los pliegos del concurso de Banda do Río

Por esta razón, desde el gobierno convocaron la comisión de seguimiento de Banda do Río, que no se reunía desde el verano, para dar las explicaciones a los vecinos y al mismo tiempo disculpar la tardanza. Acudió el alcalde, Félix Juncal, que no lo había hecho en la anterior, y que consideró que en esta ocasión sí debía estar junto al concejal de Urbanismo,Martín Villanueva. Estuvieron también los portavoces del BNG, Xosé Leal; PP, Elena Estévez; y del PSOE, José Manuel Vilas: y el teniente de alcalde, Julio Villanueva, además de representantes de la Asociación de vecinos de Banda do Río, que aseguran que “hay voluntad” por parte del gobierno local de agilizar el concurso.

Juncal asegura que el concejal de Urbanismo explicó que la comisión no se convocaba mientras no hubiera novedad importante y que aunque el Colegio de Arquitectos ya presentó los pliegos para el concurso hace un mes, seguían pendientes de que les diera el visto bueno la secretaria municipal, que por problemas personales no se encuentra. Pero el alcalde dijo que a la mayor brevedad podrán contar con ese informe de la técnica municipal y llevar los pliegos a aprobación, a lo más tardar en un mes.

También tranquilizó a los vecinos en el sentido de que una vez que estén aprobados los pliegos del concurso de ideas, se iba a dotar la partida correspondiente -unos 40.000 euros, bien con cargo a los presupuestos de 2021 o de 2022, “pero que tengan la certeza de que se llevará cabo” como ya se cumplió con la parte del pago del 50% al Colegio de Arquitectos dentro de ese acurdo de abonar el 50% restante una vez que el documento estuviera en el Concello, como ya está. El documento establece un plan director de cómo se quiere el futuro en el barrio de Banda do Río en cuanto a servicios, infraestructuras, movilidad y acabados estéticos, que saldrá de la idea que gane el Concurso, dotado con un primer premio y dos accésit.