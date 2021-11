El Concello de Cangas retoma el expediente para nombrar a Bernardino Graña Hijo Predilecto

El pleno ya lo había acordado por unanimidad y la intención era que se siguieran los pasos que marca el protocolo del reglamento de honores y distinciones. En aquel momento, la intención también era de que la Casa de Cultura de Cangas llevara el nombre del exitoso poeta.

El lunes, tal vez porque el expediente de alguna manera hubiera caducado, volverá a la junta de gobierno de la mano de la concejala Aurora Prieto.

Mientras tanto, los bibliotecarios de las parroquias de Cangas, Alfonso Moldes, Eva Gallego, María Isabel Martínez e Idoya Chapela trabajan en la catalogación de los fondos que el poeta Bernardino Graña donó al Concello de Cangas. No solo hay libros, también aparecen cartas personales, correspondencia manuscrita, cuadros originales y distintos objetos que recibió o intercambió con sus amistades. Son miles de ejemplares de una bibliotecaria forjada en casi un siglo por los Bernardinos Graña, padre e hijo.

Cuando la concejala de Cultura Aurora Prieto se encontró también con los fondos donados por Bernardino Graña amontonados en la Casa de Cultura y tras localizar la documentación de la donación, que se había perdido, entró en contacto con la Consellería de Cultura con el propósito de solicitar ayuda para la catalogación de todo el material. La Xunta expresó, en un principio su buena voluntad para ayudar en esta tarea. Aurora Prieto solicitó ayuda económica para contratar a varios bibliotecarios para realizar este trabajo. Pero después la consellería de Cultura dijo que no, que no estaba dispuesta a firmar un convenio con el Concello de Cangas para contratar a uno o varia personas para realizar la catalogación de todo el material donado por el poeta cangués. Si se estaba pensando en distinguir a Bernardino Graña con el premio de la Cultura Galega no hubiese sido mala idea ayudar a la catalogación de su ingente donación al Concello de Cangas, que no hará otra cosa que hacer visible todo el material.

El denominado poeta del mar vive enfermo en una residencia de Panxón, en Nigrán.

Fue en el mes de septiembre cuando los bibliotecarios de las parroquias de Cangas se pusieron manos a la obra con la catalogación, con especial atención al fondo antiguo y al manuscrito. La idea que está ahora en los bibliotecarios y también en la de Aurora Prieto es la de realizar una exposición con el material más interesante de esta catalogación, a la que aún le queda trabajo que hacer.

La primera fase del trabajo de catalogación de los fondos de donados por Bernardino Graña se entregó ya hace 15 días a la Casa de Cultura. Son cerca de 400 volúmenes. Es Alfonso Moldes, el bibliotecario de O Hío, quien ejerce de portavoz en este trabajo que lleva a cabo con sus compañeros María Isabel Martínez (Aldán), Idoya Chapela (Darbo) y Eva María Gallego (Coiro). Tras la apertura de las cajas, aparecieron libros de los años 1896, 1909, 1930... y también muchos primeros ejemplares que fueron firmados por sus autores con una dedicación para el poeta. Precisamente de ahí se desprende que el poeta cangués mantuvo una buena relación con su compañero de armas, Manuel Antonio.

Comenta Alfonso Moldes que se puede observar determinadas obsesiones en los gustos literarios de Bernardino Graña. Asegura que, de repente, aparecen cajas llenas de libros de ciencia ficción, con especial predilección por el autor Bardbury, autor de la famosa obra Fahrenheit 451. Sus libros menos conocidos estaban en la biblioteca del poeta. Otra de sus obsesiones que se detectan en esta apertura de cajas es su predilección por la novela rusa. Y no solo las grande obra aparecen en este legado. Hay autores como León Tolstoi Antón Chejov. Pero en medio de esta novela de grandes autores aparecen también una amplia colección de libros de cocina. Y que decir de la literatura gallega. Ahí hay cajas y cajas de libros, muchos de ellos originales, todos con dedicatorias especiales al autor. Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, además del ya nombrado Manuel Antonio pueblan las cajas.

Según comenta, Alfonso Moldes, la efervescencia literaria de la Transición política española también se reflejada en esta biblioteca. Aquí se nota la voracidad del poeta por leer todo lo que apareciera en este periodo tan importante. También hay libros que eran difíciles de encontrar en la España del franquismo.

Alfonso Moldes manifiesta que los denominados libros antiguos serán catalogados con una tinta sin ácidos para intervenir lo menos posible en estos ejemplares, que no llevarán etiqueta en los lomos para no dañarlos. Asegura este bibliotecario que el 90% de la donación se encuentran en muy buen estado.También añade que ahora mismo se está en la fase más fácil: los libros, que pronto llegará la de la correspondencia, las de las cartas personales y la de los objetos, que ya será un trabajo más complejo. Ahora mismo falta la mitad de la donación por examinar y catalogar.